Naxer ofrece el máster en Full Stack Developer, una de las profesiones con más futuro

sábado, 3 de julio de 2021, 10:43 h (CET)

Para cumplir con las exigencias del mercado actual, las compañías tecnológicas buscan cada vez más profesionales preparados para ello. Además, las empresas esperan que sus empleados puedan adaptarse a los cambios constantes de la tecnología de la información.

Naxer surge a partir de esta necesidad, con el objetivo de formar a desarrolladores que puedan cumplir con los requisitos de estas empresas. Para lograrlo, ha creado un máster en Full Stack Developer, el cual cuenta con expertos en ciencias y tecnología dispuestos a ofrecer su experiencia y una visión más amplia de este sector.

Los motivos para elegir Naxer para convertirse en Full Stack Developer Naxer es un centro de estudios superiores en ciencia que desde hace más de 23 años forma a profesionales en las carreras más demandadas. Actualmente, las dos áreas en las cuales es especialista son las ciencias de nutrición y salud y las ciencias y tecnología.

Un aspecto que hace de Naxer un sitio ideal para el aprendizaje en línea es su metodología basada en hechos científicos y su aplicación en el campo de trabajo. De esta manera, no solo se centra en dar conocimiento a sus estudiantes, sino también a que sepan cómo usarlos para conseguir empleo y poder desarrollarse como expertos.

Es importante mencionar que sus profesores, en cuanto al desarrollo de software se refiere, cuentan con experiencia en los lenguajes de programación más demandados. Además, trabajan para compañías al mismo tiempo que enseñan en la plataforma.

Adicionalmente a esto, Naxer ofrece a todos sus alumnos del área de ciencias y tecnología, prácticas garantizadas en proyectos vinculados, a través de su acuerdo con la multinacional Getronics.

Pensando en la globalización y en la zona geográfica de sus alumnos, Naxer junto a Getronics ofrecen estas prácticas en modalidad presencial en cualquiera de las sedes a nivel internacional de la multinacional o en modalidad online en el caso de que el alumno no pueda desplazarse.

La oferta del máster online para los desarrolladores Actualmente, los Full Stack Developers se encuentran entre los más buscados en Europa y el mundo. Esto se debe a su habilidad para crear aplicaciones completas de forma rápida y eficiente,con un coste de inversión menor al resto de los programas utilizados por otros desarrolladores.

El máster en Full Stack Developer de Naxer da la oportunidad a quien se inscriba de formarse como un profesional en esta área a través del aprendizaje de las últimas tecnologías y lenguajes de programación. Entre estos, se encuentran Javascript, Ruby on Rails, HTML5 y CCS3. Además, se incluyen herramientas para mejorar la gestión de los mismos, como GIT y Dockers. Una vez la persona haya finalizado el estudio de este máster será capaz de desarrollar aplicaciones web o móviles para empresas y podrá gestionarlas en entornos Cloud. Asimismo, conseguirá una titulación avalada por la Universidad Nebrija.

Naxer se encarga de estudiar lo más nuevo en la industria del software y encontrar mentores que puedan ofrecer estos conocimientos. De esta manera, garantiza a sus estudiantes un aprendizaje completo en las áreas tecnológicas del momento, dándoles la posibilidad además de adentrarse en el mercado laboral a través de las prácticas garantizadas en Getronics.

