La estrategia de educación de los hijos, por los psicólogos Clara Ospina Flórez y Sergio Montoya Chica

lunes, 5 de julio de 2021, 19:29 h (CET)

La crianza de los hijos puede suponer un trabajo arduo y complejo para el que la mayoría de padres no se sienten lo suficientemente preparados o seguros. Contar con una guía que acompañe este proceso de aprender a educar a los hijos, sin que llegue a ser extenuante es el objetivo de FlexiCrianza, un centro de ayuda psicológica que se ha centrado en diseñar una estrategia de educación de los hijos para que la paternidad dé los mejores resultados.

Encontrar un método según la personalidad de los hijos es la principal tarea de los padres Partiendo de que no hay padres perfectos y que todas las familias viven circunstancias diferentes, Clara Ospina Flórez y Sergio Montoya Chica, psicólogos con más de 25 años de experiencia en la atención terapéutica, han diseñado una estrategia que orienta a los padres a encontrar sus propios métodos de educación para sus hijos.

Con el libro llamado “Cómo acertar en la educación de tus hijas e hijos”, el cual se encuentra a la venta en internet, los cursos y las consultas, además de la información en su página web, los padres tendrán suficiente material que los guiará en la práctica de la crianza, creando el método que más se ajuste a su familia y a la personalidad de sus hijos. Igualmente a través de sus redes sociales, donde se encuentran como @Flexicrianza se pueden consultar diferentes tips y mensajes de reflexión con la educación de hijos como tema central.

Encontrar su propio estilo de crianza es determinante, según explica Ospina. Educar a los hijos tomando en cuenta todos los aspectos que los envuelve es un acto que les compete principalmente a los padres, sin dejar de reconocer que no solo estos son quienes se convierten en referencia educativa para los hijos.

Cada familia es única y están definidas por la personalidad de cada uno de sus miembros, de los amigos, del colegio que los padres escogieron para educarlos y una serie de parámetros que inciden en el comportamiento de los hijos.

Los psicólogos trazaron este proyecto para atender los casos de padres reales, esos que distan mucho de los que aparecen en redes sociales, donde solo se muestran padres llenos de amor, ternura y en un ambiente relajado y tranquilo. FlexiCrianza es el mayor reto que se ha propuesto esta pareja de psicólogos, cuya experiencia y resultados se reflejan en cientos de comentarios sobre lo beneficiosa que ha sido la ayuda para sanar las relaciones familiares.

Uno de los principales consejos de los especialistas es que los padres empiecen a conocerse ellos y aprendan a conocer a sus hijos. Las estrategias de reconocimiento plantean el hecho de aprender a manejar esas emociones y los factores que, muchas veces, sobrepasan las capacidades de autocontrol.

Saber cómo es la personalidad de los hijos ayudará a mejorar la relación y comunicación con ellos. Ningún hijo es igual a otro y esos son aspectos que, desde el respeto a la personalidad, se puede manejar en lo que respecta a diseñar una crianza mucho más flexible basada en acuerdos, responsabilidades y buena comunicación. Al afianzar estos valores será más fácil para los padres tratar diferentes temas con los hijos como las drogas, alcohol y relaciones sexuales, entre otros.

De este modo, a través de un soporte integral, la estrategia de educación de los hijos de FlexiCrianza ha permitido a cientos de padres desarrollarse en una etapa tan importante en la sociedad como lo es la paternidad y la maternidad.

