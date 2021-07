Las abarcas menorquinas de Bouttye Online Shoes: el calzado artesanal hecho en España Emprendedores de Hoy

Las menorquinas son las sandalias tradicionales de Menorca. Actualmente, existen diferentes marcas por el país que fabrican las abarcas menorquinas con una gran calidad, por lo que ya no es necesario desplazarse hasta la isla española para comprar este popular calzado. Una de estas marcas es Bouttye Online Shoes, la tienda de Elche que dispone de un amplio catálogo con múltiples modelos de diferentes materiales, colores y diseños de abarcas menorquinas. Además, esta tienda online cuenta con una amplia oferta en calzados para mujeres y hombres, así como también niñas y niños. Aunque no se conoce con exactitud cuál es su origen, lo que sí que está claro es que se trata de un calzado con ya varios siglos de historia, y que se caracteriza por ser fuerte y duradero, fabricado principalmente con hilo grueso en su costura y piel natural.

Bouttye, mucho más que una zapatería online Bouttye es un nuevo concepto de zapatería que va más allá de solo un simple escaparate en Internet. Este se centra principalmente en poder generar un espacio de cercanía y confianza con sus clientes, ofreciendo la mejor atención. Esta zapatería ofrece en su stock únicamente calzado de fabricación artesanal, seleccionado de los mejores fabricantes y distribuidores en Elche y las zonas cercanas. La empresa se encarga de escoger solo los calzados que cumplan con sus estrictos estándares de calidad, para poder garantizar la satisfacción de sus clientes.

Para filtrar la calidad de un calzado, Bouttye utiliza 8 criterios principales de marca. En primer lugar, solo comercializan calzados fabricados artesanalmente. Además, se asegura de que cada calzado cumpla con el mejor diseño, y que esté elaborado utilizando 100% piel y materiales de la mejor calidad. También se verifica que ofrezca comodidad absoluta, acabados impecables, la máxima duración, la mejor garantía de fábrica y la total satisfacción de los clientes.

¿Qué son las abarcas menorquinas? De los calzados más representativos de la isla de Menorca, el principal son las abarcas menorquinas. Su historia se remonta a varios siglos al pasado. De hecho, fue un calzado utilizado por agricultores de las zonas rurales de la Isla de Menorca. El terreno de la zona se caracteriza por ser pedregoso e irregular, por lo que quienes la utilizaban necesitaban elaborarlas a partir de materiales lo suficientemente resistentes, pero al mismo tiempo flexibles y cómodos, eligiendo entonces la piel y el caucho para las suelas.

A partir de la década de los 60 fue evolucionando hasta convertirse en un calzado de verano, típico de la zona. Tal ha sido su éxito, que su fabricación y distribución ya ha llegado a otras regiones, donde han sido igual de aclamadas y elaboradas con la misma calidad. De hecho, son las sandalias más vendidas en Bouttye. Allí se pueden encontrar una gran variedad de modelos y diseños diferentes, a excelentes precios y las mejores marcas. Entre ellas se encuentran Cayetano Ortuño, Eva Mañas y Pisable. Todas ellas son elaboradas en piel, pero con distintos acabados. Entre las más populares actualmente, se encuentran las abarcas menorquinas con plataforma, que destacan por su diseño alto.

En Bouttye la elección del cliente estará siempre asegurada. Además, la empresa le garantiza una experiencia única y agradable, ofreciéndole la mejor garantía y seguridad de recibir un producto de excelente calidad.

