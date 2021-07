Explorar las emociones con: 'Lo que pudo haber sido, lo que es, lo que nunca será'

La autora María Nieto Díaz publica su gran poemario con la editorial viveLibro En todas las relaciones, en todos esos amores —los soñados, los reales, los que se han roto—, existe ese momento, ese relámpago de lucidez que atraviesa e ilumina, haciéndote consciente de la realidad, por cruda que esta sea. Lo que pudo haber sido, lo que es, lo que nunca será fija la luminosidad de veintiuno de esos relámpagos, en forma de poemas, alumbrando sensaciones tan personales como universales. Descubre un gran mundo dentro de este poemario.

María Nieto Díaz (A Coruña, 1979) es periodista, profesión que ejerce desde el año 2000, y en la que ha tocado casi todos los palos: radio, televisión, prensa escrita, prensa online, gabinete político, comunicación corporativa, etc. Y, en todos esos proyectos, su pasión ha estado siempre centrada en la comunicación cultural, campo en el que ha participado en diferentes proyectos. Lectora empedernida desde muy pequeña, la escritura ha formado parte de su vida desde siempre, ha participado en varios libros y colabora como firma invitada en diferentes medios como periodista y como articulista de opinión. Dirige desde 2012 la agencia e-Me Comunicación.

Mensaje a aquellos lectores que obtengan el título:

Agradecer a aquellas personas que tienen claro adquirir el título, que alguien confíe en el trabajo de otro, cuando nunca antes has publicado nada que no sean columnas de opinión, artículos o reportajes es, sin duda, toda una responsabilidad, pero sobre todo un honor. Y a quienes no lo tengan claro, decirles que este libro es, sobre todo, un reflejo de lo que todos pueden llegar a ser en algún momento de sus vidas. Y saber que todos han estado ahí puede ser muy útil para aprender a manejar las sensaciones.

El libro, de 44 páginas, está publicado por la Editorial Vivelibro, publicado en formato 15 x 21 cm y encuadernado en rústica fresada.