Digitalización y sostenibilidad, pilares fundamentales para los proyectos estratégicos de recuperación y transformación Comunicae

lunes, 5 de julio de 2021, 15:11 h (CET) El Clúster Marítimo Español organiza un encuentro con representantes del Centro Tecnológico Naval y del Mar donde se han aportado las claves para que el sector marítimo sea referente a la hora de aplicar soluciones y proyectos en pro de la responsabilidad y el cuidado del medioambiente marino; así como en su transformación hacia la utilización de nuevas herramientas y parámetros que le permitan ser más competitivo a nivel tecnológico El Clúster Marítimo Español (CME) celebra el Encuentro con la Administración La digitalización y la sostenibilidad, claves para el crecimiento azul, en el que representantes del Centro Tecnológico Naval y del Mar (CTN) han remarcado la importancia de la digitalización y la sostenibilidad como pilares fundamentales para los proyectos estratégicos de recuperación y transformación, en el marco de los fondos Next Generation.

La sostenibilidad y la digitalización se han convertido en dos de los retos más importantes que debe abordar el sector marítimo para un buen funcionamiento y desarrollo futuro de la economía azul. En este contexto, a nivel nacional es importante destacar el papel del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, cuyo componente 12 tiene como objetivo impulsar la modernización y la productividad del ecosistema español de industria y servicios mediante la digitalización de la cadena de valor, el impulso de la productividad, la competitividad y la mejora de la eficiencia energética de los sectores estratégicos claves en la transición ecológica y digital. Para lograrlo tiene una dotación presupuestaria de más de 6.000 millones de euros, de los que la mitad se financiarán con parte de los fondos europeos de recuperación. Una cantidad que permite visualizar la importancia de esta política para el Gobierno y la repercusión que puede tener para todos los sectores industriales implicados de ejecutarse de forma exitosa.

“El sector azul debe y tiene que formar parte de este proceso de transformación, en tanto en cuanto somos un sector estratégico compuesto de una amplia variedad de actividades industriales de gran impacto para nuestra economía y fundamentales para la recuperación económica”, ha recalcado Federico Esteve, presidente de honor de CME.

Pero al igual que se plantea todo un universo de oportunidades, también es necesario abordar ciertos retos e incertidumbres que se han analizado durante la jornada.

Noelia Ortega, directora del CTN y advisor en innovación para la Comisión Europea, ha comenzado la ponencia haciendo referencia a la innovación como punta de lanza de la digitalización y la sostenibilidad. De esta manera, se ha adentrado un poco más en el concepto de economía azul. Concepto que ha evolucionado desde la Política Marítima Integrada, interiorizando la transformación del sector marítimo y marino. En palabra de la directora del CTN, este sector debe ser generador de riqueza y de empleo, pero también muy sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Es por ello que la digitalización y la sostenibilidad resultan dos pilares fundamentales para los proyectos estratégicos de recuperación y transformación, en el marco de los fondos Next Generation.

Para avanzar en esta línea, Ortega ha señalado que es importante tener en cuenta que nuestros mares y océanos están muy contaminados, siendo responsables de esa contaminación las actividades desarrolladas en tierra (44 %) o las emisiones producidas en aire (33 %). Pero también hay que tener en cuenta que el tráfico marítimo todavía tiene una contribución muy importante. Es por ello que ya se han puesto en marcha algunas iniciativas como el ODS 14, relacionado con la vida submarina y que incluye metas como la reducción de la contaminación marina, la protección y restauración de los ecosistemas, la promoción de la pesca sostenible, el fin a las subvenciones que contribuyen a la sobrepesca, el aumento de los beneficios económicos de uso sostenible de los recursos marinos, el apoyo a los pequeños pescadores o el aumento del conocimiento científico, la investigación y la tecnología para la salud de os océanos.

De la misma forma, ha recalcado el valor de las directivas que intervienen en la economía azul, como oportunidades para lograr un sector más sostenible e innovador.

DigiCirc

En relación con la digitalización de la economía circular en los distintos sectores emergentes, nace el proyecto DigiCirc. Tal y como ha explicado María Bernabé, responsable de la Gestión y la Comunicación de Proyectos Europeos del CTN, DigiCirc es un proyecto europeo que pretende desarrollar soluciones innovadoras para el impulsar la economía circular en sectores estratégicos, como las ciudades circulares, la economía azul, y la bioeconomía.

En lo que concierne a la iniciativa de economía azul se lanzó el 2 de junio y se cerrará el 3 de agosto. Siendo el CTN el responsable de esta convocatoria, está formada por socios de diferentes países y liderada por tres clústeres. El objetivo es digitalizar el medio marino, tanto a nivel nacional como internacional, y promover el desarrollo de esas soluciones digitales. Así, se pretende dar la oportunidad a las empresas de agilizar su desarrollo, a través de un programa acelerador que está formado por diferentes fases. “La idea es que las empresas que tengan un concepto o una solución consigan, a través de una financiación, un prototipo validado”, ha indicado Bernabé.

Por su parte, Andrés Nicolás, responsable de la Oficina Técnica y miembro del equipo de I+D del CTN, ha especificado en qué consiste esta convocatoria abierta, dirigida a pymes europeas que estén capacitadas en tecnologías digitales o el sector marino, y apuesten por la sostenibilidad y la innovación.

Para ello, se debe formar un consorcio y proponer una solución innovadora para uno o más de los siete sectores presentes, todos englobados en el concepto de economía azul. Dichas soluciones deben estar basadas en tecnologías digitales. Una vez presentada la solución y aprobado el consorcio, se entra en el programa acelerador, que ofrece a los consorcios una serie de ventajas, servicios y financiación que ayudan a acelerar el desarrollo de esa idea hasta su madurez, para que pueda ser comercializada lo antes posible.

Como ha desarrollado Nicolás, el programa acelerador está compuesto por tres fases. En la primera, debe realizarse un business plan y alcanzar una solución validada de la idea innovadora. Para ello, cada consorcio recibirá 5.000 euros, así como una serie de servicios adicionales, como entrevistas individuales con business couches, entrevistas individuales con mentores, acceso a un curso online y un training que tendrá lugar en el CTN.

En la segunda fase, la ayuda económica asciende a 15.000 euros. Durante la misma, continúa el training online y el acceso a los couches y mentores. Además, se tratará de realizar una estrategia go to market, para un lanzamiento comercial de esa solución. Al final de esta etapa se realiza una jornada presencial en el CTN, donde los 15 consorcios exponen a unos expertos su idea de negocio y presentan su solución innovadora. Los expertos evalúan las propuestas, destacando las 5 propuestas de mayor valor.

Por último, en una tercera fase, cada consorcio recibirá una dotación de 100.000 euros para alcanzar el desarrollo del prototipo. De esta manera, el programa acelerador da la oportunidad de convertir la solución propuesta en un producto comercializable en muy poco tiempo.

Vídeos

La digitalización y la sostenibilidad, claves para el crecimiento azul



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Taberna Los Gallos, medias raciones de felicidad, en el exclusivo callejón de Puigcerdá Numerosweb.com, la web pionera sobre números, ahora podrá encontrarse en varios idiomas Explorar las emociones con: 'Lo que pudo haber sido, lo que es, lo que nunca será' Repara tu Deuda Abogados cancela 48.891€ en Madrid con la Ley de la Segunda Oportunidad La migraña crónica aumenta las cifras de absentismo y bajas laborales