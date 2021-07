La importancia de la marca Peptan®, no todos los colágenos son iguales Comunicae

lunes, 5 de julio de 2021, 15:13 h (CET) El consumo de suplementos nutricosméticos que incorporan péptidos de colágeno es cada vez más habitual y se puede decir que se ha convertido en una rutina imprescindible en los protocolos de los tratamientos de belleza. Lo más importante para conseguir el máximo beneficio en el menor tiempo posible, es conocer la calidad del colágeno que se está tomando. Peptan® es la marca líder mundial en péptidos de colágeno para un estilo de vida saludable Péptidos de colágeno: Belleza desde el interior

De entre todos los nutricosméticos el más utilizado es el Colágeno, es la proteína más abundante en el organismo y es el responsable del aspecto suave y terso de una piel joven y saludable. Se puede decir que es el sostén estructural de la piel y del aparato locomotor que está constituido por las articulaciones, ligamentos y músculos.

La producción de colágeno por parte del organismo disminuye con el paso de los años de una forma casi imperceptible, provocando a la larga un debilitamiento de la composición estructural de la piel. Este proceso es completamente natural e irreversible, pero se puede retrasar y minimizar sus efectos tomando diariamente péptidos hidrolizados de colágeno de elevada calidad y biodisponibilidad como Peptan®.

La calidad de los péptidos de colágeno que se ingiere es de vital importancia para que realmente sea efectivo. Peptan® es un colágeno hidrolizado de altísima calidad, constituido por péptidos de cadenas cortas de aminoácidos muy solubles y con una absorción cercana al 95%, lo que se traduce en una alta biodisponibilidad que permite que estén disponibles en los tejidos al poco tiempo de ingerirlo y con efectos visibles de forma mucho más rápida.

Peptan® – de Laboratorios Rousselot, - es reconocido a nivel internacional como el ingrediente bioactivo de referencia por las principales marcas de nutricosméticos, siendo un ingrediente de alta pureza, con más del 97% de proteína y científicamente comprobado que mejora el grado de humedad de la epidermis previniendo el envejecimiento de la piel, es seguro y eficaz y aporta beneficios específicos a la piel, cabello, y organismo en general

Efectos visibles de los péptidos de colágeno

- Mejorar los niveles de hidratación de la piel aportando hidratación y luminosidad.

- Mejora la elasticidad de la piel.

- Previenen la formación de arrugas profundas y finas líneas de expresión.

- Reduce el número de surcos de microrelieve aumentando la suavidad de la piel.

- Ayudan a fortalecer el cabello y uñas

- Refuerzan la salud de articulaciones y huesos

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Existen formas diferentes de tomar péptidos de colágeno, dependerá del estilo y forma de vida el que puedas elegir tomarlo en cápsulas, comprimidos, caramelos, polvo soluble, ampollas bebibles o shots, barritas, jarabe etc…

Las cápsulas y comprimidos son fáciles de tomar, aunque para llegar a la dosis recomendada de 8 a 10 gramos al día,se debe tomar un número elevado de ellas.

El polvo soluble es probablemente la forma más cómoda y económica, además permite aumentar la dosis si es oportuno y se puede incorporar en su bebida favorita o tomarlo con zumo y/o agua.

Los shots o ampollas bebibles son la manera más fácil y cómoda de tomar colágeno ya que permite tomarlo en cualquier momento y lugar sin necesidad de agua.

En las barritas, caramelos o masticables, la dosis es algo más baja, pero es una buena opción para tomar esta sustancia como complemento.

Unas de las novedades que han ido apareciendo en los últimos tiempos es incorporarlo a bebidas como el café, infusiones....

En el mercado español, puedes encontrar multitud de productos que incorporan en su formulación péptidos de colágeno Peptan® en diversos canales como son farmacias, parafarmacias, centros comerciales, centros de medicina estética, tiendas naturistas etc…

Alguna de las marcas que lo contienen son:

- Vitanatur Collagen Antiaging, es un complemento alimenticio a base de colágeno Peptan, ácido hialurónico y otros activos, presentado en viables bebibles con sabor a frutos rojos. Sus ingredientes contribuyen al buen estado de la piel, ayudan a la normal regeneración de la piel y pueden tener acción antiedad.

- C+E Max by Blisscare, suplementos bebibles a base de péptidos de colágeno marino hidrolizado Peptan, elastina, ácido hialurónico, resveratrol y vitaminas. Formulación única que aporta a la piel tersura, elasticidad y juventud

- Oroborn Beauty Collagen, formula rica en péptidos de colágeno Peptan, ácido hialurónico, vit C, biotina y zinc con excelente sabor natural de arándanos y manzana, efecto well-aging para la piel, cabello y uñas.

