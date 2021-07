La "Beautique" Pure Niche Lab, tiene los mejores productos de cosmética de autor con descuento Comunicae

lunes, 5 de julio de 2021, 15:01 h (CET) Pure Niche Lab celebra la Sale Season ofreciendo descuentos del 20% en marcas tan exclusivas como Augustinus Bader, 111Skin, Barbara Sturm, Ladenac, Olaplex o Venn El mundo de la cosmética está repleto de marcas y productos de belleza que llevan años posicionados en el mercado ocupando las cabeceras de las principales perfumerías, y que el gran público reconoce por sus formulaciones clásicas. Una oferta que no es suficiente para las auténticas adictas al universo beauty, quienes buscan firmas exclusivas que, además de embellecer, trabajan para tratar la piel en profundidad y lograr grandes resultados, las conocidas como marcas de autor. Estas marcas se encuentran de venta en exclusiva en salones de belleza, web especializadas o perfumerías nicho, y todas ellas apuestan por una potente formulación cargada de principios activos innovadores, altamente eficaces y de última generación. Además, todas ellas suelen contar con una motivación personal e interesantes historias detrás que las hace únicas.



En webs exclusivas como Pure Niche Lab, que son verdaderas 'beautiques', dondepoder encontrar firmas cosmecéuticas que encajan a la perfección con esta filosofía de principios efectivos y alta calidad, avaladas siempre con formulaciones realizadas por científicos, como es el caso de Barbara Sturm, Augustinus Bader o 111Skin.



La 'Beautique', además, celebra la Sale Seasoncon quince días -del 1 al 15 de julio- durante los cuales marcas como Augustinus Bader, 111Skin, Barbara Sturm, Ladenac, Olaplex o Venn contarán con un 20% de descuento. Una oportunidad para descubrir nuevas marcas y hacerse con imprescindibles o Bestsellers que todas las pieles deberían probar, al menos, una vez en la vida. ¿Algunas de las oportunidades que es mejor no perderse? Aquí van.

El mejor suero antioxidante de Venn

Advanced Multi-Perfecting Red Oil Serum de Venn es un suero antioxidante multiusos en aceite formulado con 34 extractos de raíces, aceites esenciales y plantas donde destacan la raíz Angélica y Gromwell. Trabaja para hidratar la piel hasta 24 horas, aumentar instantáneamente el brillo de la piel y mejorar la elasticidad y firmeza de la misma.

Advanced Multi-Perfecting Red Oil Serum de Venn

Precio: 114€ 91,20€ en purenichelab.com

Un extra de luminosidad

Glow Drops de Barbara Sturm revitaliza la piel cansada y apagada y devuelve la luminosidad, aportando un aspecto natural y saludable al rostro. Contiene moléculas de ácido hialurónico de alto y bajo peso, fija la humedad y repone los niveles moleculares internos, proporcionando un efecto hidratante y rellenador; así como extracto de rosa silvestre, que refina los poros dando al rostro un aspecto más uniforme.

Glow Drops de Barbara Sturm

Precio: 125€ 100€ en purenichelab.com

Pelazo en verano

Nº6 Bond Smoother de Olaplex es un tratamiento reparador sin necesidad de aclarado que nutre, mejora la matriz capilar, fortalece y mejora la densidad del cabello, y elimina el encrespamiento. Un suero concentrado suavizante ideal para todo tipo de cabellos, incluidos los cabellos teñidos. Contiene su ingrediente activo Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate y además está libre de sulfatos, ftalatos, parabenos.

Bond Soother Olaplex Nº6

Precio: 24,95€ 19,96€ en purenichelab.com

Mucho más que una crema hidratante

The cream de Agustinus Baderm es una crema hidratante de uso diario en textura ligera, refrescante y profundamente hidratante. Favorece la renovación celular para mejorar notablemente el aspecto del rostro. Estimula la producción de colágeno y promueve la elasticidad, la piel se ve y se siente fresca, flexible, repulpada y suave. Formulada con vitaminas y aminoácidos nutritivos, antioxidantes protectores y aloe vera calmante.

The Cream Agustinus Bader

Precio: 150€ 120€ en purenichelab.com

Destape de pies

El tratamiento para pies Instant Foot Peeling de Lova Skin es un suero exfoliante ultrarápido capaz de eliminar las durezas y callosidades en tan solo 2 minutos. Simplemente debes aplicar el spray, dejarlo actuar y seguidamente hacer uso de la lima profesional para poder presumir este verano de unos pies perfectos.

Kit Instant Foot Peeling de LOVA SKIN

Precio: 62€ 55,8€ en purenichelab.com

