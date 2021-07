Coweb es la agencia de diseño web para autónomos y pymes de Murcia Comunicae

lunes, 5 de julio de 2021, 13:57 h (CET) Coweb es la agencia de diseño web de Murcia que más puede hacer para el éxito de cualquier nuevo negocio en Murcia y hacer que destaque en su sector En los últimos años la región de Murcia ha vivido un crecimiento en la creación de empresas muy grande, llegando a superar las 33.000 empresas en toda la comunidad, según el INE. A la par, el portal de estadística estatal indica que el número de autónomos ha aumentado, pasando de 99.711 en enero de 2020 a 101.542 en enero de este año. La actividad económica en Murcia no se frena y las empresas nuevas ya están desarrollando sus estrategias de negocio. Y la mayoría de empresas necesitan una buena web y un buen plan de marketing para poder ser competitivos y sobrevivir. Por eso en Coweb son el partner ideal para el diseño web en Murcia y el SEO.

Poco a poco, Coweb se va haciendo su sitio en el sector de las agencias de diseño web. La empresa se ha consolidado como una de las agencias que más ayuda a autónomos y pymes a lograr posicionar sus webs y así aumentar el tráfico web. Al frente de la empresa está Pepe Romero, un diseñador web licenciado en Administración y Dirección de Empresas con la especialidad de Marketing. Pepe Romero tiene amplia experiencia en el desarrollo de páginas web wordpress y en el diseño de tiendas online, el CMS más popular y usado y con el que se puede conseguir un mejor posicionamiento web. “Me gusta desarrollar proyectos en Internet desde su diseño web y su lanzamiento hasta llegar a la meta, acompañando a los que han depositado su confianza en nosotros en todo momento como si fuera un proyecto nuestro” resume el diseñador web.

Coweb es un gran aliado para los autónomos y pymes de la Región de Murcia. Puede desarrollar la página web de cualquier negocio o diseñar una tienda online que permita optimizar las ventas. En Coweb trabajan con Wordpress, pero también dominan los CMS de ecommerces como Prestashop o Woocommerce, dos de las herramientas más utilizadas para crear tiendas online que marquen la diferencia y consigan atraer la atención de clientes potenciales. Las claves para conseguir el éxito en el comercio electrónico según Coweb son:

Rapidez en la carga de la tienda online.

Que sea responsive, es decir adaptada a todo tipo de dispositivo.

La entrega se hace con todo listo para empezar a vender.

100% segura, encriptada con Let’s encrypt , una autoridad de certificación gratuita, automatizada, y abierta.

La tienda online estará personalizada para que se pueda diferenciar al máximo de su competencia.

Dar un soporte online para que en todo momento pueda manejar la tienda online. Pero todo este trabajo de diseño web no serviría de nada sin una buena estrategia de SEO. El posicionamiento web es clave para cualquier autónomo y pyme que empieza y en Coweb son expertos en lograr que las visitas de sus clientes aumenten en poco tiempo. Por ejemplo, un cliente suyo pasó de recibir una media de 3.000 visitas al mes a más de 10.000 visitas en sólo 5 meses de trabajo sobre el SEO de toda la página web. En Coweb usan algunas de las mejores herramientas de SEO reconocidas mundialmente: Sixtrix, Ahref, SEMRush, Moz, Analytics, etc.

