Antonio Salas Carceller, ex magistrado del Tribunal Supremo, consultor externo de Ginés Riquelme Abogados Comunicae

lunes, 5 de julio de 2021, 14:01 h (CET) Reciente incorporación como consultor externo del despacho de abogados Ginés Riquelme Abogados de D. Antonio Salas Carceller, ex magistrado del Tribunal Supremo. Con la suma de este jurista de prestigio reconocido, el despacho de abogados encabezado por Ginés Riquelme pretende aumentar la cuota de casos de éxito entre sus clientes Disponer de un buen abogado es muy importante para muchas familias. Cada familia tiene sus propios intereses y frecuentemente hay conflictos que necesitan de una resolución jurídica. Por eso la figura del abogado de familia es cada vez más importante. En Murcia uno de los despachos de abogados más profesionales es Gines Riquelme Abogado.

Ahora en Ginés Riquelme Abogado están de enhorabuena pues han incorporado en su equipo, como asesor externo, al ex magistrado del Tribunal Supremo Antonio Salas Carceller. Con la suma de este jurista de prestigio reconocido, el despacho de abogados encabezado por Ginés Riquelme pretende aumentar la cuota de casos de éxito entre sus clientes.

El equipo de Ginés Riquelme Abogado está compuesto por letrados profesionales que llevan años tratando con temas de familias, luchando por los intereses de sus clientes y ganándose su buena reputación con mucho esfuerzo y pasión. El modelo de éxito implantado por Ginés Riquelme se resume en 6 pasos:

La primera consulta: primera toma de contacto con el cliente para conocer el caso y dar el punto de vista del despacho.

Presupuestos y honorarios: concreción de los honorarios adaptándose a las necesidades del cliente para concretar la forma de pago.

Estudio del caso en profundidad: se analiza el caso con todo el material aportado y se configura la estrategia.

Evitar juzgados: esta es uno de los objetivos de este despacho para evitar que el proceso se encarezca y se alargue.

Reclamación judicial: si no se llega a un acuerdo extrajudicial, el despacho se encargará de gestionar trámites y documentación para llegar al juzgado bien preparados.

Resolución o sentencia: al concluir el proceso y al emitirse una sentencia, se explicará todos los detalles de ésta para que el cliente no le quede ninguna duda. Este despacho de abogados de familia Murciano está especializado en dos áreas concretas, por un lado como abogados de divorcios y por otro como abogados de herencias. En el primer caso, Ginés Riquelme lleva casos de divorcios express, divorcios de mutuo acuerdo o divorcios contenciosos. Este despacho trata cada caso con la delicadeza y profesionalidad que exige, sobre todo en el caso de que haya hijos de por medio. Por otro lado, el equipo de Ginés Riquelme Abogado también lleva casos de herencias y sucesiones. Estos conflictos suelen ser de gran complejidad y deben tratarse con toda la profesionalidad posible. Estos abogados de familia gestionan todos los trámites relativos a las distintas herencias o sucesiones que pueda haber:

Tramitación de herencias.

Herencia con testamento.

Herencia intestada.

Certificado de últimas Voluntades.

Adjudicación de herencia.

Impuesto de sucesiones.

Impuesto de donaciones.

Gestiones accesorias. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.