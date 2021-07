Acuerdo de colaboración IEN UPM y Grupo Sego Finance Comunicae

lunes, 5 de julio de 2021, 13:33 h (CET) Industriales Escuela de Negocios y SociosInversores.com, la línea de Equity Crowdfunding del Grupo Sego Finance, han firmado un acuerdo de colaboración para ofrecer formación especializada a directivos y profesionales a los mejores precios. En concreto, un 20% de descuento en los programas MBA, en las modalidades On Campus, Online y Executive, así como curso de especialistas en Finanzas El acuerdo, que nace con el objetivo de ofrecer la mejor formación a los mejores precios, estará vigente hasta el 15 de julio de 2021.

Industriales Escuela de Negocios en colaboración con el Grupo Sego Finance ofrece programas con una metodología flexible en los que se aseguran los conocimientos, competencias y habilidades para asumir con garantía puestos de creciente responsabilidad directiva.

El objetivo es ofrecer la mejor formación al mejor precio. Por esta razón, lanzamos una promoción del 20% de descuento, válida hasta el 15 de julio de 2021, para los programas

MBA Internacional On Campus



MBA Internacional Online



MBA Internacional Executive



Curso Especialista en Finanzas

PROGRAMAS MBA Y CURSO ESPECIALISTA EN FINANZAS

El MBAi On Campus asegura conocimientos, competencias y habilidades para impulsar la carrera profesional y asumir con garantía puestos de creciente responsabilidad directiva.

El MBAi OL , online, busca formar profesionales excelentes dotados de una visión global de la empresa, con capacidades analíticas y ejecutivas y foco en la innovación y el emprendimiento y todo ello desde una perspectiva global. Profesionales con un alto grado de autoconocimiento y capaces de liderar equipos en entornos multiculturales.

MBAi Executive es un programa diseñado para impulsar el progreso profesional. Con una metodología flexible adaptada a tus circunstancias, y un programa que aporta los conocimientos y habilidades directivas para asumir puestos de responsabilidad en organizaciones a nivel internacional.

El programaEspecialista en Finanzas persigue complementar una visión integrada de los conceptos e instrumentos claves de las finanzas imprescindibles para el análisis, planificación y gestión de la empresa.

Sobre IEN UPM

(Industriales Escuela de Negocios) nació en el año 2001 como escuela de negocios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para desarrollar programas de formación de postgrado en las áreas de Administración de Empresas, Economía e Ingeniería de Organización.

Sobre Grupo SEGO FINANCE

Grupo Sego Finance es una firma especializada en inversión alternativa. Formada por Sociosinversores.com, la línea de Equity Crowdfunding para invertir en startups de alto potencial y Emprestamo.com, la línea de Factoring del Grupo desde la que se puede invertir en adelanto de facturas para empresas consolidadas

