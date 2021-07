Ringteacher experimenta un crecimiento del 50% en el primer semestre del año Comunicae

lunes, 5 de julio de 2021, 13:21 h (CET) La empresa tiene como objetivo finalizar el ejercicio con una facturación de un millón de euros Ringteacher, la startup especializada en impartir clases de inglés por teléfono, no ha podido empezar mejor el año. Y es que la empresa ha experimentado un crecimiento del 50% durante el primer semestre, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Dígito que tiene su apoyo en la creciente demanda de sus servicios, con la incorporación de 1.000 nuevos alumnos en este primer tramo del año, hasta alcanzar una base de 2.000 clientes en nuestro país.

Un desarrollo sostenido que le ha llevado a facturar 450.000 euros en lo que va de 2021 y la previsión de finalizar el ejercicio con una cifra cercana al millón de euros.

En poco más de cuatro años Ringteacher ha logrado consolidar un modelo de negocio en nuestro país cuyo principal valor diferencial es su metodología. Un innovador sistema de aprendizaje para que cualquier persona pueda recibir clases de inglés donde y cuando quiera, solamente necesita un teléfono y agendar la hora.

Otra de las claves de su éxito es que el cien por cien de los profesores es nativo, lo que garantiza un nivel de aprendizaje y fluidez en el idioma que de otra manera no es posible, gracias también a una metodología que detecta las necesidades específicas de cada alumno, poniendo a su alcance todas las herramientas necesarias para su progreso lingüístico.

Algo que, por otra parte, queda reflejado en el alto nivel de satisfacción del cliente, donde el 70% de sus alumnos se encuentra 100% satisfecho con el servicio de Ringteacher y su labor como empresa formadora de idiomas.

Ringteacher es una empresa que nace en 2017 con el objetivo de ofrecer una clara alternativa en el mercado de la enseñanza de idiomas en nuestro país, a través de un método innovador basado exclusivamente en la impartición de clases telefónicas.

Ringteacher está formada por una sólida estructura central que ha diseñado íntegramente el método de estudio y una plataforma educativa digital capaz de proporcionar a los alumnos todo lo que necesitan para mejorar su nivel de inglés de manera ágil, práctica y sencilla y que se apoya en una plantilla de 40 profesores nativos con formación específica para impartir clases.

