¿Cuáles son los beneficios del filtro de ducha Alcavida?

lunes, 5 de julio de 2021, 14:38 h (CET)

El agua que se utiliza a diario para ducharse es desinfectada principalmente con cloro. De hecho, este es el químico más utilizado alrededor del mundo, especialmente para hacer la desinfección de acueductos públicos.

No obstante, su utilización puede ser contraproducente para la salud de las personas. Es por eso que la empresa Alcavida ofrece filtros de ducha. Los filtros de ducha Alcavida son dispositivos capaces de absorber todas las impurezas del agua y de eliminar el cloro que se encuentra en ella. De esta manera, se obtiene agua limpia y perfectamente segura para cualquier persona.

Los filtros de ducha de Alcavida Alcavida es una empresa especializada en la fabricación y comercialización de purificadores de agua. Además, es especialista en ionización y creación de agua con propiedades antioxidantes. Sus productos destacan por eliminar todas las impurezas que se encuentran en el agua, permitiendo que esta sea segura para el uso humano. En cuanto a sus filtros de ducha, estos son dispositivos creados para eliminar todos los agentes que contaminen la pureza del agua y que puedan ser perjudiciales para la salud de las personas.

Es decir, que con estos filtros se descartan elementos como el cloro, la cal y todas las demás impurezas que por lo general se encuentran en el agua doméstica. El resultado es un agua pura, limpia y segura, que se podrá disfrutar en la ducha con la calidad de un spa, pero sin salir del domicilio.

Beneficios del uso de los filtros de ducha de Alcavida Los beneficios de bañarse con los filtros de ducha de Alcavida son muchos, gracias a la tecnología que utiliza cada uno de ellos. Por un lado, absorben y eliminan metales pesados, cloro, impurezas, etc. Además, favorece la salud de la piel y previene la sequedad y los picores que pueden producirse a causa del cloro. Otro de sus beneficios, es que son dispositivos respetuosos con el medio ambiente, permitiendo ahorrar hasta un 50% del agua.

El sistema de filtrado que utilizan tiene la ventaja de producir iones negativos antioxidantes, capaces de eliminar los radicales libres de la piel, evitando el daño celular. Esto se traduce en una piel más saludable, suave e hidratada. También contienen minerales alcalinos, que además de aportar vitamina C, favorecen la producción natural de colágeno.

El filtro de ducha de Alcavida utiliza dos sistemas diferentes, pero igualmente efectivos. Por un lado, están los que hacen uso de piedras naturales que tienen la capacidad de absorber las impurezas atrapándolas en los poros de las piedras un proceso de filtrado 100% natural y sin aditivos químicos que, en este caso, es el filtro de ducha terapéutico y, por el otro, los que utilizan un sistema de carbón de fibra de coco y un cilindro de algodón PP. Este es capaz de absorber hasta 6 veces mayor cantidad de impurezas que el carbón tradicional y ahora cuenta con un nuevo modelo de aromaterapia de limón con vitamina C ideal para pieles atópicas. Para adquirir estos filtros de ducha, el cliente solo debe acceder a la página web de Alcavida. Desde allí podrá comprarlos y empezar a disfrutar de un agua pura y limpia.

