Ferretería Ucanca de Tenerife se suma a los productos de Fersay

lunes, 5 de julio de 2021, 12:57 h (CET) Fersay vende a 37 países y, en Canarias, cuenta con unas instalaciones de 1.200m2, desde donde distribuye tanto a las islas como a Marruecos Ferretería Ucanca es un referente en la isla de Tenerife desde el año 2011 que comenzaron su aventura empresarial. Con el lema de “todo lo que el cliente pueda necesitar, todo lo que pueda imaginar, Ucanda le ayuda a construir su hogar” se encuentra esta tienda en la calle Jose González Rivas de San Isidro, Tenerife.

Después de varios años de buena relación comercial, han decidido dar un paso más y utilizar cabeceros con la marca Fersay para dar a conocer a sus clientes, que ya pueden disponer de los recambios y accesorios que necesiten en este municipio de más de 20.000 habitantes.

Fersay, que cuenta con delegación propia en Tenerife, ofrece a sus clientes un servicio interdía, que permite entregar los pedidos realizados por la mañana durante la tarde y el resto de islas en 24 horas.

“Hace muchos años que Fersay suministra recambios al sector ferretero pero con la nueva ley de garantías que entra en vigor el próximo año, se observa una mayor demanda de estos productos en el sector ferretero” indica Noelia Carrasco, directora de Marketing de Fersay.

Sin duda, la rapidez y el servicio suele ser el punto fuerte más valorado por los clientes Canarios, que ven ahora su temporada más fuerte y esperan tener un verano con grandes crecimientos debido al aumento de turismo y crecimiento de población.

Una oferta compuesta por más de 150.000 referencias

El catálogo de Fersay está formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Esta oferta está dirigida tanto a un cliente profesional, cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como a cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como puede ser un cajón de un frigorífico, un botellero, un cesto de lavavajillas, una bolsa de aspiradora, una cuchilla para un robot de cocina, un mando a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

