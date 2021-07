Sentir la pasión con: 'Tan solo quiéreme (Escort)' Comunicae

lunes, 5 de julio de 2021, 12:05 h (CET) El autor Yeremi Moya Alarcón publica su gran novela con la Editorial Vivelibro Tan solo quiéreme (Escort) no pretende ser otro libro erótico más. La novela se enfoca desde un punto vista donde la mujer es capaz de decidir, dominar la situación o disfrutar a su antojo sin tener que ser constantemente salvada o protegida por el hombre. Oliver Jackson es un chico que vive en Nueva Orleans en un hogar roto por las constantes palizas a manos de un padre alcohólico. Tras la muerte de su madre vivirá en un orfanato hasta que conoce a Charlotte Deveraux, una mujer adinerada muy atractiva que se hará cargo de él como tutora ofreciéndole un contrato a través de una beca deportiva en la Universidad de Southern. Lo que el chico no sabe es que en ese acuerdo deberá satisfacer como escort los deseos más ocultos de Charlotte y de sus amigas más íntimas. Durante su etapa en la facultad conocerá a Elisabeth Morgan, la hija del rector, y ambos se enamorarán perdidamente a pesar de las dificultades que les tocará vivir. Oliver vivirá un affaire sexual del cual desea escapar. ¿Podrá salir de esa trama en la que se verá envuelto?

Yeremi Moya Alarcón (Baza, Granada, 1981) es escritor de novelas erótico-románticas. Comenzó hace años con la aventura de escribir y siempre le ha encantado poder plasmar a través de las letras su modo de ser, desear y sentir. No hay nada mejor en este mundo que transmitir y hacer llegar a las personas una historia que enganche desde su inicio y atrape al lector, forjando un vínculo.

El libro, de 408 páginas, está publicado por la Editorial Vivelibro, publicado en formato 15 x 23 cm y encuadernado en rústica fresada.

