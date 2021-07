​Europa reclama grandes acuerdos Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 5 de julio de 2021, 12:24 h (CET) El rumbo de Sánchez no contempla ningún acuerdo con el Partido Popular, porque eso es incompatible con la estabilidad de su mayoría Frankenstein y con su hoja de ruta en Cataluña, que le ha llevado al colmo del despropósito al acusar en sede parlamentaria al Gobierno de Mariano Rajoy de haber provocado la sedición catalana. Los indultos han sido un primer paso, el referéndum de autodeterminación lo tenemos a la vuelta de la esquina.



Sin embargo, tarde o temprano Sánchez se dará de bruces con la realidad. La llegada de los fondos europeos requiere profundas reformas en materias como las pensiones y el mercado laboral que necesitan un amplio apoyo, como le recordó la presidenta Von der Leyen. Y el desafío independentista terminará obligándole a buscar el apoyo de las principales fuerzas constitucionalistas a las que no ha dejado de despreciar desde su investidura. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Europa reclama grandes acuerdos Jesús Domingo Martínez, Gerona ​Sin jóvenes no hay futuro José Morales Martín. Gerona El valor de la palabra Si la “verdad nos hace libres” como dijo Jesús a los judíos, a sensu contrario, la mentira nos esclaviza Necesidades en el mundo de hoy ​Está visto que la unidad y la unión es el gran recurso para construir la concordia, de la que estamos tan necesitados Comparaciones Se dice que las comparaciones son odiosas. A veces creo que hasta son innecesarias