​Sin jóvenes no hay futuro José Morales Martín. Gerona Lectores

lunes, 5 de julio de 2021, 12:16 h (CET) En un encuentro con jóvenes italianos, el Papa les ha querido invitar a que sigan apasionándose por llevar a Cristo hasta los últimos rincones de la tierra, especialmente a aquellos más vulnerables y que son víctimas de lo que Francisco ha dado en llamar, con tanto acierto, la cultura del descarte. Y les ha recordado que sin jóvenes no hay futuro, que el invierno demográfico que vive, en este caso Italia, pero que puede extenderse a casi cualquier lugar del viejo continente, nos aboca a una sociedad sin futuro.



Dado el tiempo de confusión e incertidumbre en el que nos encontramos, son cada vez más necesarias personas que se atrevan a presentar la realidad tal cual es.



