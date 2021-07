Smoking® colabora en el objetivo de plantar 54 millones de árboles en el África Subsahariana Comunicae

lunes, 5 de julio de 2021, 09:33 h (CET) Coincidiendo con el Día Mundial del Árbol, Smoking® ha realizado una acción promocional en Barcelona en la que ha regalado papel plantable para promover su colaboración con Trees for the Future. De esta forma, la marca ha reafirmado por quinto año consecutivo su apuesta por la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente, sumándose a una campaña de reforestación en el Sahel, una zona ecoclimática situada en la región subsahariana de África La acción se enmarca en el proyecto de la organización Trees For The Future. Esta ONG tiene el objetivo de crear un muro verde para frenar la desertización de una de las zonas más castigadas del mundo, ayudando a los agricultores locales a plantar árboles, crear huertos y mejorar su calidad de vida.

Trees for the Future es una organización sin ánimo de lucro que opera en diferentes países de África ayudando a las comunidades a través de la replantación de árboles autóctonos. El objetivo para 2021 es plantar 54 millones de árboles. En 2030, planean superar los mil millones de árboles plantados en esta zona.

Para participar en esta iniciativa tan solo es necesario entrar en la web de la campaña y hacer clic en el botón '¡Quiero participar!' o utilizar el hashtag #Rollwithgreen en redes sociales y automáticamente Smoking® plantará un árbol en nombre del usuario.

El papel más ecológico

La sostenibilidad y el respeto al medio ambiente están muy presentes en el ADN de Smoking®. La marca utiliza únicamente resina natural de acacias africanas -acacia Senegal- en el engomado de sus papeles, sin añadir ningún tipo de aditivo o colorante.

El compromiso por la sostenibilidad de Smoking® está avalado por el certificado FSC® que garantiza que la marca contribuye a proteger los recursos forestales más importantes del mundo, y certifica utilizar pasta de celulosa de madera procedente de bosques y plantaciones gestionados siguiendo estrictos estándares internacionales de sostenibilidad. De esta manera se preserva la diversidad biológica y beneficia las vidas de las poblaciones y los trabajadores locales, asegurando al mismo tiempo su viabilidad económica.

Por otro lado, el sello TREE FREE que incorporan algunas de sus referencias, certifica que para la elaboración de sus papeles no se ha talado ningún árbol ya que se elaboran a partir de fibras textiles.

Con casi 100 años de historia, Smoking® es actualmente una de las marcas líderes del mercado mundial de libritos de papel de liar. Además, es una de las empresas españolas que más exporta, (85% de su volumen) y se comercializa en los 5 continentes y en más de 100 países de todo el mundo.

Smoking® es una marca de la compañía Miquel y Costas & Miquel, que ocupa una posición de liderazgo nacional e internacional en la fabricación de papeles especiales de bajo gramaje.

Sobre Miquel y Costas & Miquel

Miquel y Costas es una de las 10 compañías españolas que han sido incluidas en la Lista A de la ONG CDP (Carbon Disclosure Project), un ranking que nombra a aquellas empresas que están liderando la transparencia y la acción medioambiental a nivel internacional. El grupo empresarial al que pertenece Smoking® invierte desde hace años en mejorar su compromiso hacia la sostenibilidad, lo que les ha llevado a mejorar año tras año sus resultados, desde un B- y B, hasta la Lista A, obteniendo esta clasificación en las categorías de Liderazgo, tanto para el CDP Climate Change como para el CDP Water Security.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.