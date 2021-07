Order In: la carta digital QR con pedidos y pagos que reduce los tiempos de espera Emprendedores de Hoy

Order In es una plataforma de carta digital creada para digitalizar los pedidos y los pagos en los restaurantes, permitiendo agilizar los tiempos de espera de sus clientes.

Está diseñada principalmente para que la hostelería pueda digitalizar sus comandas, así como también aumentar la rotación de las mesas y el ticket medio. Al mismo tiempo, ayuda a mejorar la rentabilidad y eficiencia del negocio.

La app no solamente ofrece ventajas para los restaurantes, sino también para sus clientes, ya que por medio de ella el usuario podrá acceder a una mesa virtual, pedir el producto que desee, dividir la cuenta y pagarla desde su smartphone.

El funcionamiento de Order In El cliente puede acceder a una mesa virtual escaneando un código QR que tendrá el establecimiento en cada mesa. Este le dará acceso a la carta digital interactiva del local, donde podrá elegir el plato o bebida que desea y personalizarlo según sus gustos, dieta, alérgenos, ingredientes, etc. A continuación, puede realizar el pedido para que el restaurante reciba la orden. Además podrá hacer cuantos pedidos desee y añadirlos a la cuenta. La cuenta de la mesa virtual será común para todos los comensales de la mesa, pudiendo cada uno añadir productos, y ver el total de la cuenta y su parte de la misma. Finalmente, el cliente podrá pagar el servicio de manera sencilla a través de su teléfono móvil en uno click, pudiendo elegir pagar solo los productos que le correspondan. La app cuenta con diferentes métodos de pago para que el usuario elija el que prefiera.

Beneficios de utilizar Order In La plataforma Order In está diseñada para ofrecer beneficios tanto a los restaurantes, como también a sus clientes. Para los primeros, aporta mayor rentabilidad a su negocio y un aumento considerable del ticket medio. Además, permite una mayor rotación en las mesas y reduce significativamente la carga de trabajo del personal, haciendo mucho más simple la gestión. El sistema minimiza considerablemente los errores en comandas, lo que al mismo tiempo hace que el restaurante esté un paso por delante de sus competidores. Adicionalmente, la app muestra información analítica de consumo, que ayuda a mantener un mejor control.

En cuanto a los clientes, pueden beneficiarse de Order In al reducir los tiempos de espera para ser atendidos, utilizando directamente la carta digital para pedir. Además, les permite pagar fácilmente desde su smartphone, teniendo la posibilidad de fraccionar el pago para pagar la parte correspondiente. La aplicación les da acceso a la carta digital interactiva con mayor información de nutrientes, alérgenos, etc. También les permite modificar sus ingredientes según su dieta o sus necesidades. Finalmente, contar con este sistema les ayuda a mejorar su experiencia y a reducir los riesgos sanitarios de contagio, al no tener que estar en contacto directo con otros comensales.

