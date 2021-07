La recepción de huéspedes en un hotel con el robot recepcionista de Futura Vive Emprendedores de Hoy

sábado, 3 de julio de 2021, 14:51 h (CET)

Futura Vive ha desarrollado un robot recepcionista que acerca el futuro a los hoteles, ya que permite automatizar la recepción de los huéspedes de una manera innovadora.

Este tipo de robots realizan distintas funciones, como recibir a los clientes, realizar listas VIP, supervisar aforos y gestionar el fichaje de los empleados.

La empresa Futura Vive dispone de diferentes modelos según las necesidades que requiere el hotel y cada vez más la industria hotelera está incorporando robots para que se encarguen de sus diferentes servicios.

Los robots pueden interactuar con los clientes Tener un robot en la entrada del hotel dando la bienvenida a los huéspedes no suele ser muy común, pero resulta impresionante. Las grandes cadenas de hoteles ya se están alineando con las nuevas tendencias que traen los cambios turísticos para los próximos años, ajustándose a los cambios en el ámbito tecnológico para la atención de los huéspedes. Se estima que para el 2025 dejarán de verse como objetos extraños y se habrán convertido en elementos cotidianos de la estructura hotelera.

Incorporar este tipo de tecnología facilita la realización de labores básicas de atención a los clientes, aligerando la dinámica de trabajo. Esta inteligencia artificial, representada por figuras humanoides, utiliza un prototipo de comunicación con palabras predeterminadas que permiten interactuar con los huéspedes.

El robot recepcionista recibe a los clientes y les ofrece información sobre los distintos espacios. Además, cuenta con un sistema de reconocimiento facial, de modo que puede saludar de forma personalizada a los huéspedes que ya sean habituales y que estén registrados en el sistema. Incluso es capaz de felicitarles si es su cumpleaños.

¿Qué tipos de robots recepcionistas existen? Futura Vive se encarga de la instalación del robot recepcionista que mejor se adecue al hotel en cuestión. Tokyo The Robot es capaz de recibir de manera individualizada a los clientes, dialogar con ellos en diferentes idiomas, así como ofrecer información sobre distintos aspectos. También puede desplazarse de manera autónoma para mostrar los diferentes espacios a los huéspedes.

Los robots Nairobi y Kenya, que tienen un aspecto humano, saludan y reciben a los clientes, sirven de punto de información, interactúan con los visitantes y pueden moverse en forma de saludo. Por último, Futura Vive dispone de un asistente holográfico, ADDela, que también recibe a los visitantes, les informa e interactúa con ellos.

En definitiva, los robots recepcionistas marcan la diferencia con el resto de hoteles por las posibilidades e innovación que ofrecen.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.