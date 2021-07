RollBrand: la impresora térmica que está revolucionando las floristerías y otros sectores Emprendedores de Hoy

sábado, 3 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

El éxito de las ventas de toda empresa depende en gran medida de las posibilidades de ofrecer un producto único y que se ajuste al máximo a las necesidades de sus clientes.

Una buena estrategia de ventas así como embalajes personalizados la hace resaltar entre la competencia, atrayendo más la atención de los consumidores. Por eso, es imprescindible que los negocios se enfoquen en estos aspectos antes de vender sus productos en el mercado. Con las impresoras térmicas de RollBrand empresas como floristerías, pastelerías y organizadores de eventos pueden personalizar su marca y productos con diseños exclusivos con los packs completos que ofrecen a precios muy asequibles.

Características de la RollBrand RollBrand ha creado un pack portátil de decoración y diseño que le ha permitido a todo tipo de empresas potenciar al máximo sus ventas. El pack está compuesto por una mini impresora térmica ysu​​​​ propio sistema de diseño en una tablet, la cual se conecta a través de Bluetooth​. Es la impresora térmica que está revolucionando las floristerías así como otras compañías, ya que se puede imprimir en diferentes materiales como textiles, papel, adhesivos, pegatinas, etc. en diferentes anchos, colores, y elegir el tamaño de largo (hasta 3 metros). Además, se puede imprimir en todos estos materiales según los que necesite el cliente para personalizar sus productos.

¿Cómo diseñar fácil e imprimir al momento? Lo más importante es que RollBrand cuenta con una aplicación desarrollada a medida para hacer un uso más efectivo de la impresora. Es un sistema totalmente intuitivo y fácil de usar, sobre todo para aquellos que no tienen conocimiento previo de diseño gráfico o no son nativos digitales. Es tan fácil como insertar texto, iconos o logos, ordenarlos arrastrándolos con el dedo e imprimir.

La mejor opción para el pequeño negocio RollBrand es una herramienta ideal para todas las compañías que buscan mejorar el merchandising y packaging que ofrecen. De esta manera, no tendrán que contratar a profesionales externos como publicistas o diseñadores gráficos.

Por otro lado, RollBrand ofrece una amplia gama de soportes, materiales donde se pueden imprimir diseños​​​​​​​ muy variados en cuanto a colores, anchos, metros y calidades que se ajustan a las necesidades de cada empresa. Disponen de hasta 11 colores de ribbon – tintas secas para combinarlas en las creaciones.

Hay soportes aplicables para productos de diferentes sectores y ocasiones. De esta forma, los clientes pueden utilizar aquellos que se ajusten a su marca. Algunos ejemplos son los ribbon funerarios, los textiles que se usan para floristerías y los adhesivos para las tiendas de regalo.

Motivos por los que invertir en RollBrand Con esta impresora es muy sencillo diseñar cintas personalizadas a precios económicos. Con el Starter Pack se pueden imprimir 25.000 metros de cualquier soporte liso, como cintas satinadas, mate, adhesivos, invitaciones o etiquetas, de forma que el coste de impresión por metro sale a 0,03€ y si se suman materiales como cinta satín raso y ribbon de color, el metro lineal sale a 0,39€ (IVA inc.), mientras que en otros proveedores el metro lineal impreso con diseño cuesta una media de 1,50€. La gran ventaja extra que ofrece RollBrand es que gracias a la app se pueden realizar modificaciones ilimitadas e impresiones al instante, en cambio, con otros proveedores esta opción no es posible una vez se ha solicitado el diseño.

La impresora térmica de RollBrand es una gran opción para las empresas, sobre todo para pequeños negocios que están iniciando sus actividades. Sin importar a qué sector se dediquen, estos contarán con todas las herramientas necesarias para diseñar sus productos de forma única y económica.

