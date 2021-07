Doctor Bruno Jacobovski: una de las mejores clínicas donde realizarse un microinjerto en Barcelona Emprendedores de Hoy

El mito de que los injertos capilares suelen ser un procedimiento costoso, añadido a la timidez ante la pérdida de cabello, pueden impedir encontrar soluciones. Pero hay que tener en cuenta que un tratamiento basado en el trasplante capilar puede cambiar por completo la vida de personas afectadas por la alopecia, mejorando su apariencia y aumentando considerablemente la confianza en ellos mismos. El especialista en el mundo de la tricología y microinjerto en Barcelona, el doctor Bruno Jacobovski, garantiza los mejores resultados para sus pacientes a través de su experiencia en técnicas como FUE, FUSS y una exclusiva técnica combinada.

Las claves del éxito del microinjerto capilar en Barcelona de Jacobovski El doctor Bruno Jacobovski es un médico licenciado por la Universidad de Cádiz, que cuenta además con un Máster en Trasplante y Medicina Capilar, por la Universidad de Alcalá de Henares-Madrid. Él maneja una clínica en Barcelona, especializada en el microinjerto capilar, utilizando técnicas tales como FUE y FUSS/FUT. Y es una de las pocas en Europa, en la que se realiza una técnica combinada entre ambas, cuando el caso lo requiere. El injerto capilar consiste en trasplantar folículos pilosos, extraídos de zonas sanas del cuero cabelludo del paciente, a las áreas afectadas por la alopecia. Estos folículos son implantados mediante microcirugía en el cuero cabelludo, para que después pueda evolucionar como cabello nuevo.

La clínica del doctor Jacobovski no solamente se especializa en el trasplante capilar, sino que además maneja tratamientos novedosos como la mesoterapia con Dutasteride. Este consiste en microinyecciones en el área afectada, que mejoran la densidad capilar en la alopecia androgénica, que detiene la caída del cabello y estimula su crecimiento.

Trayectoria del Dr. Bruno Jacobovski Además de los estudios realizados en la Universidad de Cádiz y la Universidad de Alcalá de Henares-Madrid, el especialista en técnicas de microinjerto capilar, Dr. Bruno Jacobovsky, es también miembro de la asociación mundial ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery) y la FUE EUROPE de cirujanos especialistas en la técnica de trasplante capilar FUE. Además de eso, es el único cirujano en Europa que cuenta con su propia línea de instrumentos, llamada BJ INSTRUMENTS. El doctor Jacobovski es también un especialista en cicatrices y quemaduras. De hecho, su clínica es actualmente la única en mundo en realizar trasplantes capilares totalmente gratuitos a pacientes accidentados por quemaduras, labor que ha sido reconocida en las notas de prensa de Europa Press. Adicionalmente, está reconocida como una de las 3 mejores de Barcelona en el campo del trasplante capilar, según Cadena Ser.

Por medio de la web oficial del doctor Bruno Jacobovski, no solamente se puede solicitar cita previa para ser atendido. La primera consulta será totalmente gratis. Finalmente, el paciente también podrá acceder a un diagnóstico online, rellenando un formulario. De esta manera podrá tener una idea clara sobre posibles tratamientos.

