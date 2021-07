Flexicrianza: la herramienta para llevar a cabo una correcta educación y crianza de los hijos Emprendedores de Hoy

viernes, 2 de julio de 2021, 19:19 h (CET)

La Psicóloga Clara Ospina Flórez, y su esposo, el Psicólogo Sergio Montoya Chica, suman entre ambos, más de 50 años de experiencia en el campo de la psicología, y han desarrollado una nueva propuesta conceptual y metodológica llamada Flexicrianza. Esta va dirigida a los muchos padres se enfrentan al dilema de no saber cómo educar correctamente a sus hijos, cuestionándose constantemente si su manera de hacerlo es la correcta. Esto es más común en padres primerizos, que apenas comienzan a experimentar esa nueva etapa.

Por medio de ella los padres podrán saber si están haciendo un buen trabajo en la educación y crianza, y adquirir estrategias para que esta función sea efectiva.

Crianza y educación Aunque parezcan términos parecidos, la realidad es que son diferentes. Por un lado, la crianza es el acto de mantener cubiertas las necesidades básicas de los hijos, tales como las alimenticias, escolarización o hábitos de higiene. Sin embargo, la educación en un contexto familiar, puede ser más complejo de definir, y ese desconocimiento en concreto, es una de las razones por las cuales muchos padres se cuestionan a sí mismos si lo están haciendo bien. De manera que, aprender a educar, puede ser un proceso que muchos de ellos no saben cómo llevar a cabo.

Flexicrianza está creado para ofrecer ayuda y herramientas efectivas que buscan asistir a los padres que se enfrentan a estos dilemas de educación y crianza o que no tienen una idea clara de cómo llevar a cabo ambos procesos con sus hijos. Toda la propuesta metodológica de Flexicrianza no se basa exclusivamente en los más de 25 años de experiencia de su fundadora, sino también en sus vivencias personales y todo lo aprendido durante el proceso de crianza de sus hijos.

¿Cómo aprender a educar con Flexicrianza? Flexicrianza y toda su metodología educativa está orientada a ofrecer las técnicas y herramientas necesarias para que, según el estilo y la forma de ser de sus padres, puedan aprender a educar a sus hijos bajo un concepto de flexibilidad. La idea es que cada familia pueda desarrollar su propio estilo educativo y de crianza, bajo ciertos parámetros y reglas, que garantizarán una educación efectiva. En su sitio web, Flexicrianza ofrece distintas herramientas diseñadas para lograr estos objetivos. Por ejemplo, allí se puede acceder a cursos como el de “Cómo acertar en la educación de tus hijos e hijas”, que permite analizar cómo el padre o la madre están llevando a cabo su paternidad. Además, ayuda a reconocer aciertos, entender el contexto educacional actual, reorientar estrategias y finalmente, aprovechar el estilo personal de los padres para construir un estilo educativo propio.

Por último, en la web de Flexicrianza también se puede contactar con Clara y Sergio, para acceder a sesiones y consultas personalizadas, que ayuden a resolver inquietudes puntuales de manera individual.

