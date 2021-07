CodiDerma: distribución de productos para realizar el alisado profesional en centros de belleza Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de julio de 2021, 11:22 h (CET)

Los negocios de peluquería y estética están en auge actualmente debido a que cada vez son más las personas que acuden a estos centros para mejorar su imagen. Sin embargo, no es una tarea sencilla dedicarse a este sector, puesto que existe una falta de empresas proveedoras de productos de calidad.

De esta necesidad surge CodiDerma, una distribuidora online de productos originales de peluquería y estética que se enfoca principalmente en el alisado profesional. Esta empresa se dedica además a ofrecer formación y asesoramiento profesional a los centros de estética y peluquería.

CodiDerma: plataforma para profesionales de peluquería y estética La distribuidora CodiDerma se caracteriza por ofrecer productos exclusivamente de uso profesional a empresas de belleza a través de su plataforma online. El catálogo solo está disponible para profesionales que han sido verificados previamente. De esta forma, cubren la demanda de los clientes potenciales, evitando que externos al sector desabastezcan la mercancía. Como la empresa tiene trato directo con los fabricantes, distribuye productos originales a tarifas exclusivas. De igual forma, puede ofrecer promociones y ofertas especiales de las marcas.

Por otro lado, la compañía comercializa maquinaria para centros y se especializa en asesoramiento y formación profesional, lo que les permite a los emprendedores impulsar su negocio. Una de las características de la plataforma, que la hacen resaltar en el sector, es que permite a los profesionales comprar diferentes marcas sin que haya un pedido mínimo, ajustándose de esta forma a las diferentes necesidades que pueda tener cada profesional en su respectivo establecimiento.

Productos de peluquería online para profesionales CodiDerma es una plataforma online de venta de artículos de belleza, imagen y salud de uso profesional. Por esta razón, estos artículos son adecuados para todo tipo de empresa del sector como peluquerías y estéticas. En el caso de las peluquerías, estas pueden comprar a través de esta distribuidora una gran variedad de productos de marcas reconocidas como Kadus Professional, Lola Cosmetics, OLAPLEX y muchas otras. Los productos de alisado profesional son uno de los más demandados actualmente por los profesionales del sector, dando especial importancia a aquellos productos de rápida aplicación que no contienen formol ni químicos. Si algún profesional tiene dudas sobre el uso de estos o de otros productos, desde CodiDerma se les proporciona toda la información necesaria de la mano de un equipo formado y titulado en los diferentes sectores de la belleza profesional.

CodiDerma ofrece a los profesionales del sector de la belleza todos los productos y maquinarias que necesitan para sus negocios. Todos los productos provienen directamente de los proveedores, por lo que garantizan precios exclusivos y productos originales totalmente nuevos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.