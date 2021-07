Los beneficios de un buen entrenador personal que se adapta a las necesidades, por Rencoach Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

En la actualidad, practicar actividad física con la guía de un entrenador personal es una tendencia cada vez más generalizada entre los ciudadanos y que ofrece dos ventajas principalmente: facilita el proceso de entrenamiento y motiva a los usuarios a seguir adelante. España no es la excepción a esta práctica y a lo largo de los últimos años, la población se ha preocupado más por su salud y calidad de vida. En Madrid, concretamente en el barrio de Malasaña, está ubicado un centro de entrenamiento muy completo, donde se logra contar con el servicio exclusivo de un equipo de entrenadores personales altamente cualificado. Se trata del centro de entrenamiento Rencoach.

¿Cuáles son los beneficios de contar con un buen entrenador personal que se adapte a las necesidades personales? En el mundo del fitness existe una gran cantidad de entrenadores personales, cada vez mejor preparados, lo cual aporta a la sociedad una nueva perspectiva que puede ser beneficiosa para todos, no solo a nivel físico, sino también en un plano psicológico, pues el verse y sentirse bien, no solo repercute en la salud sino también en la autoestima.

Cada día aumenta la demanda de servicios de entrenador personal, por lo cual los mismos deben esforzarse por reforzar sus conocimientos y estar preparados para poder instruir a sus clientes de acuerdo a sus requerimientos.

Un entrenador personal es un profesional calificado en actividad física, que establece un plan de ejercicios, motiva y fija metas de forma individualizada, teniendo en consideración las condiciones físicas y los objetivos que quieren conseguir cada uno de sus clientes.

Rencoach: centro de entrenamiento personal situado en el barrio de Malasaña Rencoach es un centro de entrenamiento personal, ubicado en pleno barrio de Malasaña, que cuenta con más de 250 metros de instalaciones. Posee 3 salas totalmente acondicionadas para la práctica de cualquier disciplina, además de que pone a disposición todos los servicios necesarios, como duchas, vestuarios individuales, servicio de toallas, entre otros, haciendo insuperable la estadía de sus clientes.

Entre sus servicios se puede encontrar el de entrenador personal, quien ofrece un asesoramiento integral (nutrición y plan de entrenamiento) ajustado a las necesidades y expectativas del cliente. Con este servicio se puede contratar el horario deseado por el usuario y se trabaja en una sala privada, con el mejor material del mercado y con total seguridad.

También cuentan con servicio de entrenamiento personalizado en pareja. Además existe la posibilidad de entrenar en un grupo de yoga, pilates, boxeo o entrenamientos funcionales, teniendo la posibilidad de elegir cuántos días a la semana se asistirá y de qué manera se quieren combinar los grupos (máximo 6 personas).

Por la gran variedad de sus servicios, la alta profesionalización de sus entrenadores y la calidad de sus instalaciones, Rencoach es el centro de entrenamiento ideal para establecer una rutina de ejercicios adaptada a las necesidades de cualquiera y con la cual se lograrán las metas deseadas, obteniendo así una mejor calidad de vida.

