M10Selection: furgonetas de segunda mano en Girona

viernes, 2 de julio de 2021, 12:14 h (CET)

Los vehículos de segunda mano son muy demandados por la relación calidad-precio que ofrecen. En el momento de adquirir uno, contar con profesionales del sector es lo más recomendable para conocer todas las características y requisitos.

M10Selection forma parte de Motor10, una empresa con gran prestigio, por lo que sus vehículos en venta o alquiler tienen garantía de calidad y funcionamiento. La compañía, dedicada principalmente a la venta de vehículos de ocasión ha abierto una línea de vehículos industriales, que en su mayoría son furgonetas segunda mano, de diferentes modelos y marcas.

Las furgonetas de segunda mano de M10Selection El concesionario M10Selection es especialista en la venta de furgonetas segunda mano. Cuenta con una gran variedad de marcas y modelos disponibles. Algunas de las marcas ofertadas son Mercedes Benz, Peugeot, Renault o Citroën.

Antes de que las furgonetas estén disponibles a la venta pasan por un proceso de revisión en los talleres del concesionario, donde se garantiza su buen estado. Además de esto, la compañía incluye en el precio de los coches un seguro de garantía mecánica de 12 meses y gestión de cambio de titularidad. De este modo, los compradores no tendrán que preocuparse por realizar los trámites. Esta garantía consiste en la revisión y reparación gratuita del vehículo en un taller, ya sea de la empresa o de otro concesionario de elección del cliente.

¿Es importante comprar una furgoneta segunda de mano en un concesionario? Muchas personas prefieren comprar vehículos de segunda mano a particulares por la oferta de precios, aunque no hay garantía del buen funcionamiento del vehículo y existe riesgo de fraude. Este tipo de compras implica que el interesado deba realizar todos los trámites pertinentes como el cambio de titularidad, lo cual puede tardar algunos meses. Por ello, es importante comprar cualquier vehículo de segunda mano en un concesionario o compañía especializada.

Una de las organizaciones con gran prestigio en Girona es M10Selection, en la cual se garantiza el buen funcionamiento del coche de segunda mano y se ofrece orientación durante todo el proceso. Además de esto, la compañía cuenta con precios competitivos y ofrece facilidades de compra, como los planes de financiación y entrega de otro coche como método de pago.

M10Selection es una gran opción para las personas que busquen comprar furgonetas segunda mano en Girona no solo por el prestigio de la empresa, sino por las garantías que ofrece y por contar con los precios más competitivos del mercado.

