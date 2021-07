Riot Games presenta Sessions, una nueva colección de música gratuita para creadores

Sessions: Vi es el nombre de este álbum que se puede descargar aquí. Desde hoy, está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Youtube Music y Deezer Riot Games, a través de su departamento Riot Music Group, ha anunciado su nuevo proyecto vinculado a la música y a la creación de contenido: Sessions. Se trata de una colección de música, desarrollada en colaboración con diversos compositores, que puede utilizar todo el mundo en su contenido sin preocuparse por los derechos de autor.



El primer álbum se llama Sessions: Vi y contiene 37 canciones en colaboración con un total de 24 artistas. Estará disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Youtube Music y Deezer, además de poder descargarlo aquí.



Vi, la agente de Piltover, es quien da nombre a esta primera Session del proyecto de Riot Music Group. Vi trabaja con los Guardianes de Piltover para mantener la paz y se vale de sus poderosos guanteletes hextech, que pueden golpear a través de las paredes y de los sospechosos con la misma facilidad.



Riot Music Group ya ha confirmado que están trabajando en más proyectos para Sessions y que irán dando más detalles a través de las redes sociales sobre lo que está por venir.



Hay que destacar que Riot Music Group ha desarrollado, en los últimos años, proyectos tan interesantes como los grupos de música virtual Pentakill, K/DA y True Damage. En el caso de K/DA, grupo digital de K-pop formado por cinco campeonas de League of Legends (Kai’Sa, Akali, Evelynn, Ahri y Seraphine), se trata de un éxito viral que ha cosechado millones de visitas con sus canciones, entre las que destacan All Out, The Baddest, More o POP/STARS, con más de 447 millones de visitas en YouTube.



Asimismo, desde Riot Music Group, han subrayado en numerosas ocasiones su voluntad de seguir experimentando en el terreno musical para proporcionar una experiencia de ocio global para los apasionados y seguidores de los diversos títulos en torno a las IPs desarrolladas por Riot Games.



Las respuestas a las preguntas frecuentes y los detalles de las canciones que forman Sessions: Vi se pueden encontrar aquí.