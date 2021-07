Order In, la app que permite a los restaurantes aumentar sus ingresos Emprendedores de Hoy

viernes, 2 de julio de 2021, 11:18 h (CET)

Existe una plataforma tecnológica única en España de gestión de los negocios de hostelería. Cada día está ganando más usuarios porque ofrece múltiples ventajas para los comensales y para los propietarios del restaurante. Esto se debe a que va mucho más allá de la carta digital, permitiendo pedidos y pagos.

La aplicación Order In es una solución integral para cualquier gestión, capaz de aumentar en un 40% el consumo promedio en cada mesa, conocido como ticket medio.

Los propietarios impulsan el aumento del ticket medio La instalación de este innovador software en un restaurante, bar o local de comida rápida, permite que el dueño del negocio pueda actualizar al instante la carta digital de acuerdo con los productos disponibles. Asimismo, le permite recibir todos los pedidos de manera digital, permitiendo a los clientes pedir y pagar directamente desde sus teléfonos, pudiendo analizar el comportamiento de sus clientes, aplicar estrategias de descuentos y promociones, estudiar la facturación y muchas más acciones necesarias para que el local gastronómico suba de nivel.

Además, Order In ha demostrado que permitir al cliente pedir cómodamente en cualquier momento lleva a un mayor consumo y con ello mayor rentabilidad para el negocio.

La aplicación también hace posible una reducción de los tiempos tomando comandas, solventando errores en los pedidos o cobrando a los comensales. Esto reduce en hasta un 70% la carga de trabajo del personal.

Estos datos son la base de la afinación de estrategias, de corto o largo plazo, para aumentar el ticket medio en el restaurante y simplificar su operatividad. Con cuentas claras, una gestión transparente y una dinámica de costes correcta es posible aumentar el beneficio del negocio. Por esta razón, Order In se impone en el mercado de las apps para restaurantes como la mejor opción hacia el éxito.

Sistema seguro y práctico para los comensales Una vez que los clientes entran al restaurante, escanean con sus móviles el código QR visible en su mesa. Seguidamente, aparece la carta digital con detalles mucho más precisos que en la carta impresa, ya que el negocio puede mantener actualizada la disponibilidad de platos, el precio, el contenido de alérgenos, los nuevos ingredientes o la sustitución de los mismos, así como las promociones, servicios especiales y muchas más atenciones.

Desde Order In, los comensales pueden realizar el pedido que llegará inmediatamente a los encargados de gestionar su preparación a través de comandas digitalizadas. El consumo sigue su curso con mayor eficiencia y rapidez y al final de la velada se realiza el pago a través de la aplicación, con la posibilidad de fraccionarlo entre los presentes. Los clientes saldrán satisfechos, queriendo regresar para disfrutar de este sistema práctico, seguro y dinámico.

