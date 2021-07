Schneider Electric amplia Prisma y Spacial, con sistema SFP, para cuadros de distribución eléctrica en BT Comunicae

viernes, 2 de julio de 2021, 15:21 h (CET) El sistema SFP de Schneider Electric está diseñado para ensamblar cuadros eléctricos en BT hasta 6.300A, en entornos comerciales e industriales, según norma IEC 61439-1 & -2 Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado el nuevo sistema SFP, para las gamas Prisma y Spacial, para cuadros eléctricos de baja tensión de hasta 6.300A. El nuevo sistema, que es apto tanto para entornos comerciales como industriales, permite diseñar, ensamblar e instalar cuadros de distribución con una robustez, ergonomía y flexibilidad que requieren aplicaciones de calibres de hasta 6.300A, siendo evolutivos y aportando seguridad, siguiendo las certificaciones de las normas técnicas armonizadas IEC61439.

El nuevo sistema SFP está basado en la gama Spacial SF, con la que comparte diseño de estructura y envolvente, incluyendo el concepto funcional del sistema Prisma. Ello permite integrar unidades funcionales del sistema Prisma (placas soporte, tapas perforadas, para el aparellaje a incorporar), así como juego de barras verticales y horizontales, ya sea haciendo uso de barras de cobre convencional, hasta 3.200A, así como del sistema Linergy, con el que se puede realizar la distribución hasta los 6.300A. El sistema de distribución de la gama, cuya función es la de distribuir la energía por todo el cuadro, se puede localizar tanto en la parte superior/inferior de las envolventes, dependiendo del sistema de repartición empleado, así como de forma lateral, al hacerse uso de un pasillo, que puede servir de bajante, o remonte, incluyendo una distribución hacía los equipos existentes en la envolvente adyacente. El sistema Linergy 6.300A, circula en un espacio que ha sido ampliado para garantizar distancias de aislamiento, así como para facilitar el conexionado, siempre bajo la certificación de la norma técnica armonizada IEC61439-1 y -2.

Los productos de la nueva gama de Schneider Electric son modulares y han sido diseñados y testeados teniendo en cuenta las características de los equipos a integrar en su interior, garantizando así una alta fiabilidad y seguridad para las personas y bienes, dentro de las instalaciones.

Una instalación eléctrica robusta, fiable, actualizable y segura

Gracias a su diseño sencillo y modular, el sistema SFP de Schneider Electric, es adecuado para la construcción de cuadros eléctricos en entornos complejos, así como integrar paneles de control de procesos y distribución eléctrica de forma híbrida, en aquellas aplicaciones que lo requieran. La total compatibilidad de la aparamenta eléctrica con el nuevo sistema garantiza la fiabilidad en la instalación y, gracias a su diseño modular/flexible, el sistema SFP puede modificarse/ampliar fácilmente para integrar unidades funcionales Prisma, según sea necesario.

Para incrementar la seguridad de los cuadros eléctricos, el sistema SFP, puede estar dotado de pantallas y elementos de compartimentación internos, con las que solo se pueden acceder a partes operativas y funcionales del cuadro, haciendo uso de herramientas, por personal técnico cualificado, garantizando una separación interna, en los embarrados (forma 2b), entre unidades funcionales entre sí (forma 3b), así como generar cubículos en las unidades funcionales (forma 4b) , todo ello con el objetivo, de evitar el contacto directo a zonas activas del cuadro, por parte del personal de mantenimiento de este, y bajo los requisitos de la norma IEC61439-2.

Prisma/Spacial SFP, está construido en acero y con un acabado texturizado de epoxi-polyester, que está disponible en varios anchos/profundidades, en función de la necesidad de aplicación, así como en 2 colores distintos (RAL 9001 & RAL 7035). Estos modelos, disponen de puertas plenas o transparentes que permiten dotar de una estética homogénea con un toque elegante, dependiendo de la ubicación del cuadro, y a la aplicación a la que se destina.

Cuadros eléctricos versátiles y conformes a las normativas

El nuevo sistema SFP, permite a su vez incorporar nuevas unidades funcionales, centradas en la solución de 6.300A. Los interruptores de bastidor abierto, MasterPacT MTZ, para los calibres de 5.000A y 6.300A, son fácilmente integrables dentro de las envolventes haciendo uso de unidades funcionales diseñadas, ensayadas y certificadas, según norma IEC61439, para garantizar el correcto funcionamiento. El comportamiento de estos equipos, así como de los sistemas de distribución Linergy para intensidades de hasta 6.300A, están estudiados, permitiendo simplificar el diseño y ofreciendo una solución compacta y fiable, basado en la experiencia de Schneider Electric.

