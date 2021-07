Schneider Electric revela novedades en investigación&innovación IT para hacer frente al futuro digital Comunicae

viernes, 2 de julio de 2021, 15:26 h (CET) Con el objetivo de mitigar el aumento de las emisiones de los dispositivos digitales, el nuevo informe The Digital Economy and Climate Impact recomienda mantener las iniciativas destinadas a lograr la eficiencia desde el punto de vista energético y de las IT, a nivel de componentes y de sistemas. Schneider Electric presenta novedades para la próxima ola de sostenibilidad y resiliencia en los centros de datos y edge IT, incluyendo actualizaciones de EcoStruxure IT y el SAI trifásico Galaxy VL Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha publicado hoy un informe de investigación para promover la concienciación sobre el modo en que funcionarán las aplicaciones digitalizadas e inteligentes en el futuro. El informe Digital Economy and Climate Impact, señala que se espera que la demanda de energía relacionada con el sector IT aumente en casi un 50% para 2030. Sin embargo, a causa de la descarbonización del sistema eléctrico, las emisiones no aumentarían más del 26% para esa fecha. Para ayudar a mitigar este aumento de las emisiones, el Schneider Electric Sustainability Research Institute aconseja seguir con el enfoque en las iniciativas para lograr la eficiencia en el ámbito de las IT y de la energía, tanto a nivel de componentes como de sistemas. El informe, publicado en un evento exclusivo para prensa presentado virtualmente desde el Boston Hub de Schneider Electric, destaca cómo el aumento del Edge Computing necesita un enfoque específico, ya que se espera que estos sistemas sean menos eficientes que los centros de datos a híper escala desde el punto de vista del PUE (Power Usage Effectiveness).

“Cuando el mundo tal y como lo conocíamos se paralizó, todo se trasladó al ámbito online y el tráfico de Internet se disparó", afirma Pankaj Sharma, vicepresidente ejecutivo de Secure Power de Schneider Electric. "Es un error suponer que la actividad digital va a provocar un aumento de las emisiones de CO2 problemático. El informe del Schneider Electric Sustainability Institute aclara muchos de los argumentos más pesimistas que predicen que el uso de la electricidad relacionada con las IT se duplicará cada cinco años. Dicho esto, como industria debemos permanecer atentos para encontrar nuevas fuentes de mejora de la sostenibilidad garantizando al mismo tiempo la resiliencia, ya que lo digital sigue avanzando."

Además de publicar este informe, Schneider Electric también ha anunciado actualizaciones de su software EcoStruxure™ IT y del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico Galaxy™ VL. Todas las novedades están diseñadas para que el sector avance en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y aumente la resiliencia de las infraestructuras IT y los centros de datos.



Las novedades de EcoStruxure IT simplifican la gestión de centros de datos híbridos y entornos edge

Las cada vez mayores demandas de consumo digital han dado lugar a un entorno híbrido más complejo que incluye centros de datos empresariales, cloud y edge. Para poder hacer frente a los retos que supone la de un entorno de IT híbrido, Schneider Electric ha anunciado actualizaciones en su software EcoStruxure IT para aumentar la eficiencia y la resiliencia, incluyendo:

- Más funciones de gestión remota: Las nuevas funciones de gestión remota de los dispositivos permiten a los usuarios cambiar la configuración de uno o más dispositivos -incluida la nueva unidad SAI Galaxy VL- desde una plataforma centralizada con EcoStruxure IT Expert. Esta actualización, combinada con la información sobre el estado de la seguridad de los dispositivos lanzada anteriormente por el software, permite al usuario identificar dispositivos o configuraciones defectuosos y solucionarlos en cuestión de clics, manteniendo así la seguridad de su entorno de IT híbrido.

- Mejora de la monitorización del entorno: Los sistemas de monitorización del entorno garantizan que los usuarios tengan el control de los centros de datos y las instalaciones de IT desde cualquier lugar y en cualquier momento. Con esta actualización, los usuarios pueden impulsar la configuración masiva en remoto de las cámaras NetBotz 750 y 755 rápida y eficazmente, aumentando la seguridad en toda la infraestructura crítica.

- Mejora del diseño y la planificación remota: Mejora del diseño y la planificación remota de la capacidad: Con las nuevas funciones de EcoStruxure IT Advisor, los usuarios pueden comparar de forma remota un número ilimitado de racks e identificar rápidamente la capacidad disponible, ver qué activos están en funcionamiento y sus dependencias.

Las nuevas baterías de iones de litio Galaxy: ahorro de espacio, recarga e instalación más rápidas y mayor seguridad

El nuevo Galaxy VL, el SAI trifásico más compacto de su clase, modular y escalable en el rango de 200 a 500 kW con niveles de eficiencia de hasta el 99%, incorpora ahora nuevos armarios de baterías de iones de litio Galaxy, que aportan una solución de almacenamiento de energía sostenible, de alta densidad e innovadora para centros de datos, procesos industriales e infraestructuras críticas. Los exclusivos armarios son compatibles con toda la gama Galaxy V.

Una oferta Green PremiumTM, que cumple con la norma UL9540A, reduce el tamaño y el peso de las baterías hasta en un 70%, lo que permite un uso más eficaz del espacio. Los nuevos armarios permiten una recarga de dos a tres veces más rápida que las soluciones VRLA, así como una instalación más ágil y una mayor disponibilidad del sistema con fuentes de alimentación internas independientes patentadas.

Las baterías de iones de litio reducen el gasto total de adquisición al duplicar la vida útil de la batería, reducir los costes de instalación y mantenimiento y disminuir las necesidades de refrigeración, ya que funcionan a temperaturas más altas que las VRLA. El sistema de gestión de baterías en tiempo real incluido mejora la visibilidad, la previsibilidad y la capacidad de gestión del sistema de baterías. El diseño modular, a prueba de contacto, simplifica el mantenimiento y aumenta la seguridad del operador.

"Schneider Electric lleva 15 años centrándose en la sostenibilidad y recientemente ha sido nombrada la empresa más sostenible del mundo. Hemos asumido que la innovación hacia el futuro ofrecerá una mayor eficiencia en todo el ámbito de la conectividad", continúa Sharma. "Al tomar decisiones estratégicas e inteligentes, nuestra industria puede ayudar a mitigar la cantidad de electricidad y las emisiones resultantes del creciente aumento de las tecnologías digitales".

