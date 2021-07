Un equipo español gana por primera vez la competición mundial Schneider Go Green 2021 Comunicae

viernes, 2 de julio de 2021, 15:29 h (CET) El equipo ganador está formado por Helena Arias Casals y Dorothy Ann van der Ent, dos estudiantes de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), con el proyecto ‘Light Pills’. El proyecto ganador presenta un dispositivo que integra en un tapón de botella tanto una fuente de luz artificial como un purificador de agua por luz UV, para ayudar a las comunidades sin acceso a energía y agua potable en todo el mundo Un equipo español ha ganado, por primera vez, la competición mundial Schneider Go Green de 2021 de Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización. El equipo está integrado por dos estudiantes de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Helena Arias Casals y Dorothy Ann van der Ent. Su proyecto, ‘Light Pills’, presenta una solución sostenible que integra, en un tapón de botella, una fuente de luz artificial y un purificador de agua con luz ultravioleta, para ayudar a las comunidades sin acceso a energía y agua potable.

El jurado de Schneider Go Green 2021 ha decidido premiar el proyecto ‘Light Pills’ por la utilidad y, al mismo tiempo, simplicidad de una solución tan significativa y orientada a un fin, que además está estrechamente relacionada con los propios objetivos de sostenibilidad de Schneider Electric.

El dispositivo ideado por las estudiantes de la UPC cuenta con un panel solar insertado en su cabezal e incorpora una batería con autonomía para más de 24 horas, control PCB, y luz LED, además de una luz UV que permite depurar agua.

El equipo de ‘Light Pills’ se centró en cuatro diferenciadores clave para su producto:

Sostenibilidad: mediante materiales reciclados,

Viabilidad: fácil de producir y transportar,

Accesibilidad: económico y eficiente,

Versatilidad: estructura adaptable. Además, el modelo de negocio presentado por el equipo español ha sido uno de los factores clave para que ganara. Se basa en convertir a los consumidores en agentes de cambio para que puedan ayudar a las personas que más lo necesiten, a la vez que optan por un producto 100% sostenible: con la compra de un producto en países desarrollados, Schneider Electric automáticamente donará uno a comunidades con recursos limitados.

Ideas atrevidas para cambiar el futuro

Los 18 finalistas de Schneider Go Green 2021, que representaban a China, España, Marruecos, India, Indonesia, Australia, Brasil y Estados Unidos, presentaron virtualmente sus grandes ideas a un jurado compuesto por directivos de Schneider Electric y AVEVA el pasado 15 de junio de 2021.

Las estudiantes ganadoras recibirán un viaje todo incluido a escoger entre París, Londres, Boston, Shanghái o Nueva Deli. Además, tendrán la oportunidad de realizar prácticas remuneradas en Schneider Electric y contarán con un acceso VIP a Coorpacademy. “Participar en Go Green ha sido una experiencia increíble. Durante el proceso de la competición, hemos podido aprender de nuestros increíbles mentores y nuestro proyecto inicial ha podido evolucionar. Además, hemos podido conocer a gente con mucho talento en todo el mundo y a grandes profesionales del sector”, aseguran Dorothy y Helena.

“En Schneider Electric, estar empoderado es parte de nuestro ADN, ya que creemos firmemente que la libertad genera innovación”, comenta Charise Le, Directora de Recursos Humanos de Schneider Electric. “A través de Schneider Go Green, buscamos estudiantes empoderados y apasionados con ideas atrevidas y sostenibles. Creemos que el acceso a la energía es un derecho humano básico y esta competición mundial ofrece nuevas formas de conseguirlo.”

Sobre Schneider Go Green 2021

Cada año, estudiantes de todo el mundo presentan en el concurso Schneider Go Green sus ideas innovadoras y emprendedoras sobre la gestión de la energía y la automatización, para dar forma a un futuro más inteligente y sostenible.

En su undécima edición, Schneider Electric ha lanzado el concurso Schneider Go Green en colaboración con su partner AVEVA. Desde que empezó con solo ocho países en 2011, y con menos de 500 estudiantes, el concurso ha crecido hasta alcanzar un récord de 25.000 estudiantes de 128 países en 2021. Los estudiantes tienen la oportunidad de presentar sus ideas a los líderes de la industria, recibir mentoring de expertos y profesionales.

