¿Qué puede hacer un decorador de jardines?, por Viveros FLORAMA

viernes, 2 de julio de 2021

viernes, 2 de julio de 2021, 14:14 h (CET) En primer lugar, antes de entrar en el meollo del artículo, es bueno entender qué se entiende por el término de "decorador de jardines o diseñador paisajista" y comprender mejor cuáles son las personas que pueden presumir plenamente de esta cualificación concreta El encargado de la decoración de jardines es un profesional del sector que se ocupa principalmente del diseño y la realización de uno o varios paisajes tanto en zonas urbanas como rurales.

¿Por qué recurrir a un diseñador paisajista?

La respuesta a esta pregunta es muy amplia y, ciertamente, si se recurre a un profesional diseñador de jardines significará que se habrá hecho una elección bien orientada y pensada para poder realizar todos los sueños y todas las ambiciones relacionadas con el proyecto que se tenga en mente.

Los aspectos positivos de una decisión de este tipo son muchos y es necesario analizar todos los beneficios.

Ventajas de contratar a un especialista en el diseño de jardines:

Diseño y costes del jardín interior y exterior

El primer paso que hay que dar es, por supuesto, la planificación del proyecto que se tiene en mente, de hecho, es fundamental que haya una reunión entre el diseñador y el cliente.

A través de esta reunión se podrán discutir todas las necesidades y deseos planteados por el propietario y, al mismo tiempo, el responsable de la obra podrá realizar una inspección para analizar todos los aspectos del paisaje y del entorno buscando un camino viable y sensato para la realización final.

El diseñador de jardines proporcionará un presupuesto al comprador, que decidirá si se inician o no las obras.

Por lo general, el precio de la realización del proyecto varía, por supuesto, en función de lo que se quiera conseguir.

Cómo decorar un jardín con la ayuda de un diseñador paisajista

La principal tarea consiste en crear una situación de continuidad y un factor de equilibrio entre los espacios interiores y exteriores de la vivienda tratando de evaluar, al mismo tiempo, los materiales más adecuados e indicados que sean eficaces y funcionales a partes iguales.

El conocimiento que tenga el profesional es, por tanto, básico para seleccionar las plantas de jardín adecuadas, descartando aquellas que no son adecuadas para el contexto en el que se encuentra. Sólo así se conseguirá el propósito de crear un lugar armonioso.

La gestión de la naturaleza es fundamental para la realización de un proyecto de diseño de jardines.

La ayuda de un diseñador ecológico es, por tanto, realmente importante para intentar hacer la elección más adecuada posible.

Tal vez, pueda parecer un trabajo como cualquier otro, pero, en realidad, sólo estos expertos son capaces de dar con una idea ganadora consiguiendo hacer convivir un sinfín de factores.

Techos verdes o jardines en la azotea

Hoy en día esta nueva peculiaridad está cada vez más extendida con muchos ejemplos tanto en España como en todo el mundo.

El deseo de una creación de este tipo obedece, sin duda, a una elección puramente estilística, pero, en realidad, también hay que destacar otros aspectos clave.

En el ámbito ecológico, una cubierta verde es capaz de retener una gran cantidad de agua, además de retener las partículas, reducir la contaminación acústica y proporcionar un nuevo entorno vital a numerosas plantas, pero también a diversos animales.

Es bueno contar con un especialista en la materia, como un diseñador de jardines, que sin duda podrá proporcionar información básica para la correcta construcción de una cubierta vegetal.

También es interesante la construcción de un huerto vertical o un jardín vertical.

Ecología y planificación del paisaje

La planificación del paisaje es una disciplina que tiene como objetivo la creación y el mantenimiento del paisaje, esto se hace tratando de satisfacer las necesidades tanto del hombre como de la propia naturaleza. Es bueno tener en cuenta las necesidades del entorno natural y del patrimonio cultural.

La planificación y el diseño, por tanto, deben identificar y hacer compatibles las necesidades de los clientes y las de la sociedad en la que se encuentran.

Todo proyecto tiene la obligación de respetar el paisaje sin comprometerlo con el establecimiento de, por ejemplo, un eco monstruo.

Por ello, es muy importante respetar el factor ecológico para proteger el medio ambiente y el mundo.

El término ecología indica el estudio de los ecosistemas y el análisis de la relación entre los organismos y el medio ambiente.

El planeta atraviesa un periodo de crisis caracterizado por el calentamiento global y el deshielo de los glaciares, por lo que necesita una intervención en clave ecológica.

El diseñador paisajista tiene la capacidad de realizar las ideas dando mucha importancia a este aspecto clave.

Mejora y protección de los espacios con el asesoramiento de un diseñador paisajista

Un aspecto casi fundamental en todo proyecto bueno y competente. Un diseñador de jardines tiene el deber de proteger los espacios y conseguir potenciarlos de la mejor manera.

Puede ser un proceso difícil, por lo que es esencial confiar en expertos capaces de aplicar experiencia, profesionalidad y atención a los detalles.

La experiencia se utilizará para poder proporcionar una asistencia impecable, mientras que la atención al detalle será perfecta para terminar el trabajo con los últimos y precisos toques.

Es muy importante poder proteger y realzar los espacios, especialmente cuando se tiene un área pequeña.

En este caso el trabajo de diseño es más duro y sólo un verdadero experto podrá hacer de este pequeño espacio un rincón del paraíso.

Hay que recordar que la experiencia no tiene precio.

Sostenibilidad

La sostenibilidad es la capacidad de llevar a cabo un estilo de vida colectivo o un modelo socioeconómico adecuado para la protección de la Tierra.

Esto implica tener que crear un equilibrio entre el consumo de bienes primarios y recursos mundiales y la posterior regeneración.

Este aspecto es fundamental para poder garantizar a las generaciones futuras un mundo habitable y rico en bienes fundamentales.

Hay tres tipos de sostenibilidad: la medioambiental, la social y la económica, pero es la vinculada al medio ambiente la que es fundamental en el trabajo de todo diseñador paisajista.

Se trata de una relación con el entorno definida como responsable.

Por lo tanto, es bueno poder utilizar los recursos para cada proyecto, de forma congruente.

El agotamiento puede compensarse cambiando a recursos renovables de sustitución y, de hecho, la investigación de las últimas décadas está haciendo verdaderos progresos en este ámbito.

Análisis e investigación de los sistemas tecnológicos más adecuados

Se necesita un trabajo de alta cualificación técnica y un estudio específico de los proyectos para poder analizar y utilizar los mejores sistemas tecnológicos que, además de ser estéticamente funcionales, sean capaces de satisfacer todas las necesidades posibles, por ejemplo, nuevos sistemas de drenaje en el jardín.

Los sistemas tecnológicos diseñados deben funcionar cómodamente, garantizando al cliente una instalación cómoda y eficaz, por ejemplo, para el riego en el jardín, y un fácil uso de estos dispositivos.

Un diseñador de jardines podrá, seleccionar el producto más adecuado para cada necesidad y podrá asesorar en cada paso hacia la realización final.

En resumen, un profesional de este calibre podrá garantizar un proyecto de calidad absoluta, gracias a la experiencia, y podrá aconsejar sobre los pasos adecuados para poder realizar una idea realmente triunfadora.

Elegir un decorador de jardines es siempre una elección adecuada.

