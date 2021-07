Los mejores lugares para viajar en pareja, por ARANTRAVEL Comunicae

viernes, 2 de julio de 2021, 13:46 h (CET) El amor está en el aire y hay destinos que lo sienten. Lugares seductores que pueden fortalecer el amor de una pareja y hacer que la llama crezca exponencialmente Estos destinos turísticos son tendencias para viajar este año y se han convertido en la elección perfecta para la luna de miel, que hacen soñar con las vacaciones perfectas para las parejas.

ARANTRAVEL agencia de viajes, ofrece en este artículo los mejores lugares para viajar en pareja.

Santorini, Grecia

Santorini es uno de los mejores lugares para viajar en pareja, un destino perfecto para la mejor luna de miel.

Las pequeñas casas blancas en los acantilados, con tejados azules frente al mar Egeo desde Oya o Thira. Es un lugar de ensueño para organizar la luna de miel, si la pareja busca armonía con la naturaleza y una tranquilidad absoluta para disfrutar del amor.

Verdadero remanso de paz con unas vistas de postal, Santorini forma parte, obviamente, los mejores destinos vacacionales más populares para hacer en pareja. Su atmósfera insuflará un ligero viento a su dúo.

Islas Maldivas

Las Maldivas es uno de los archipiélagos más bellos del mundo y es una opción obvia para unas vacaciones románticas. Arena blanca, cocoteros y aguas cristalinas, aquí la pasión se combina con la tranquilidad y el dejarse llevar.

Las pequeñas cabañas tradicionales sobre pilotes le ofrecerán un ambiente íntimo e idílico. Las Maldivas son el destino glamuroso del momento.

Madeira, Portugal

¿Se busca un entorno romántico que combine ocio y actividades en plena naturaleza? Madeira es un encanto.

La belleza salvaje, la simpatía y los colores vivos añadirán un encanto innegable a la estancia para dos. Un viaje a las alturas para escuchar el sonido del mar y admirar las estructuras geológicas, cenas en restaurantes pintorescos, la isla de las flores no dejará indiferencia, se puede estar seguro de ello.

Isla Kauai, Hawaii

En Kauai, se adopta el ambiente "Aloha" y no se deja de transportar por esta voluptuosidad inigualable.

Naturaleza exuberante, una grandiosa puesta de sol y actividades acuáticas, aquí se reúnen todas las condiciones para ofrecer el viaje más revitalizante en pareja. Durante un romántico paseo por la playa, se quedará fascinado por los majestuosos acantilados en forma de luna creciente.

Tailandia

Por supuesto, las mejores lunas de miel también incluyen el Sudeste Asiático y una de sus estrellas más reconocidas en el mundo de los viajes.

Tailandia es un destino perfecto, una de las capitales del amor. Con hermosas playas de color azul y ambiente único que sólo este país puede ofrecer. Disfrutar de la naturaleza, conectar con la paz en un lugar perfecto para una luna de miel.

Indonesia

Siguiendo con la magia que ofrece el sudeste asiático, se recomienda el que podría ser uno de los mejores viajes de luna de miel.

Indonesia está formada por más de 13.000 islas, cada una con una historia diferente que contar. Conecta el océano Índico por un lado y el océano Pacífico por el otro.

Bali es uno de los lugares más visitados y es el lugar con playas espectaculares que sólo se pueden ver aquí.

Fez, Marruecos

El continente africano también tiene un encanto que pocos pueden ofrecer. En el norte del continente, en la hermosa ciudad de Fez, se puede disfrutar de los mejores amaneceres de África.

La ciudad tiene un ambiente juvenil, lo que la convierte en uno de los mejores lugares para viajar en pareja. La ciudad de Fez, en Marruecos, aún conserva gran parte de la arquitectura y las murallas que la protegían hace siglos.

Sudáfrica

Sudáfrica es el destino perfecto para un viaje en pareja. Lugar único e indescriptible, donde se descubrirá la magia del continente y las ciudades modernas, que ofrece toda la seguridad que se necesita para hacer de este viaje la mejor experiencia de la vida.

Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Lujo, desierto, mezquitas. Una combinación que atrae a las parejas con mayor poder adquisitivo. Disfrutar de este hermoso lugar, que se ha convertido en el destino soñado por los amantes de los viajes.

Perú

El país inca siempre será uno de los mejores destinos para viajar en pareja. Con la deliciosa gastronomía que hay en Lima, encanto del desierto en ciudades como Nazca y por supuesto, Machu Picchu.

La ciudad perdida del Imperio Inca es el lugar ideal para descubrir con la persona que se ama. Un viaje a un lugar realmente único.

Buenos Aires, Argentina

Ciudad bohemia, ciudad espléndida, ciudad de tangos, amigos y gastronomía inmejorable. Una ciudad que representa la cultura de un país grande como el obelisco. Pasear por el Caminito, La Boca, Puerto Madero y disfrutar del encanto de una de las ciudades más cosmopolitas de Latinoamérica. El lugar ideal para viajar en pareja.

Cartagena, Colombia

Bajo el sol del Caribe, la llama del amor crece en una ciudad histórica, colonial y amurallada que conserva toda la magia de un pasado sin igual en casas de colores con hermosos balcones.

Cartagena lo tiene todo para agradar, hermosas playas en el Caribe, un sector hotelero muy moderno y una hermosa ciudad amurallada que puede ser testigo del amor.

Es, sin duda, uno de los mejores lugares de este lado del mundo para viajar en pareja. Visitar la mágica ciudad de Cartagena, en un recorrido por las ciudades coloniales, los cafetales y el Caribe.

Islandia

Este país inexplorado se ha convertido en uno de los destinos más solicitados por los viajeros de todo el mundo. Volcanes, pequeñas ciudades y un lugar fantástico llamado Blue Lagoon o Laguna Azul.

Eliminar el frío con la calidez que sólo el amor puede producir y enamorarse de uno de los mejores destinos turísticos que se puede descubrir. No hay que perderse esta experiencia única y disfrutar del amor en cada rincón de este hermoso país.

Viajar por el mundo y descubrir nuevos destinos, no hay nada más romántico. Es una oportunidad para descansar de la rutina diaria y descubrir las cualidades en pareja durante aventuras inolvidables.

