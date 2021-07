Wedding planner: una nueva profesión con mucho futuro, por Imagina Tu Boda Comunicae

viernes, 2 de julio de 2021, 13:55 h (CET) Cómo convertirse en organizador de bodas, cuáles son los requisitos y las ganancias. Con el paso de los años, el mercado laboral ha seguido evolucionando, siguiendo tanto las tendencias del momento como las necesidades de las personas Es este artículo se habla de la figura del wedding planner o, como es más conocido, del organizador de bodas, que se encargará de organizar y ayudar a preparar la mejor boda que se pueda esperar.

Esta profesión nació de una idea "Made in the U.S." pero ahora se ha extendido ampliamente en España y el resto del mundo con gran éxito, y son muchos los cursos wedding planner que se ofrecen.

A continuación, se habla de la profesión del wedding planner, desde cómo llegar a serlo, hasta las principales tareas, la trayectoria profesional, las salidas laborales y cómo iniciar el negocio.

¿Qué hace un organizador de bodas?

Cuando se habla wedding planner, muy a menudo se habla sin conocer exactamente el tema, por lo que se suele caer (erróneamente) en los tópicos habituales. Sin embargo, detrás de esta particular figura, se esconde un trabajador altamente profesional, cualificado y camaleónico, capaz de adaptarse a cualquier situación que se le presente.

Un wedding planner se encarga de consultar a los novios, para entenderlos y consecuentemente proponerles un proyecto único, diseñado específicamente para la ocasión, pensado principalmente para hacer del día de la boda, un día especial. No se trata simplemente de buscar una idea, sino de considerar la viabilidad, tanto desde el punto de vista del presupuesto (muy importante) como de la legalidad, el tiempo y la emoción.

De acuerdo con las peticiones de los novios, el planificador puede ocuparse también del banquete, la música y la organización de la recepción, que ya es una parte integral y casi tradicional de las ceremonias de boda actuales. Incluso la sesión de fotos, los recuerdos de la boda y el entretenimiento nocturno son administrados por el organizador de la boda, así como la recogida y dirección de los documentos necesarios para la celebración.

Como es fácil adivinar, el wedding planner se convierte en una figura indispensable que, una vez contratada, se encargará literalmente de todo. Es una figura capaz, experimentada y organizada: debe ser capaz de tener en cuenta varios factores que pueden colisionar, si no se controlan, y el organizador de bodas hace exactamente eso.

Qué se necesita para convertirse en wedding planner

Esta es una pregunta que muchas personas del sector se hacen a menudo ¿cómo convertirse en wedding planner? En este caso, la respuesta hace referencia a diferentes habilidades y conocimientos, que van desde lo útil hasta lo agradable.

Los principales requisitos, fundamentales para una figura profesional de alto nivel son sin duda:

Gran conocimiento de las leyes y los canales para organizar una fiesta tan importante

Habilidad en las relaciones interpersonales y gran capacidad de comunicación

Cultura superior a la media

Capacidad de interpretar los deseos de los demás

Empatía, comprensión y resolución de problemas Se ha pasado rápidamente de los requisitos más "técnicos" a los más "íntimos", propios de la persona y el carácter. Por eso el trabajo de wedding planner no es para todo el mundo: hay que ser capaz de entender los deseos de los novios y diseñar un proyecto que sea para ellos la síntesis de los sentimientos, prestando especial atención a los detalles técnicos y a los imprevistos, que sin duda puedan surgir en el último momento.

Por lo tanto, una propensión especial a la resolución de problemas puede ser otra característica que no se debe subestimar. Una persona dotada y capaz sabrá sortear mejor los escollos de esta profesión, podrá sin duda alcanzar sus objetivos e incluso superarlos rápidamente. Todo lo que se necesita es mucha paciencia y una dosis de buena voluntad.

Escuelas y cursos para convertirse en organizador de bodas

Para convertirse en wedding planner, aunque la mayoría de los conocimientos necesarios son propios de la naturaleza del aspirante a organizador de bodas, existen cursos y escuelas donde se ofrece una formación más que adecuada para este tipo de profesión. Se trata de escuelas cuyo plan de estudios aborda de forma más que significativa las distintas ramas de esta disciplina.

El Wedding Planner no debe improvisar nunca, debe estar siempre preparado y conocer los detalles de la profesión.

Hablando en términos generales, el organizador de bodas es una figura absolutamente única, capaz de gestionar múltiples situaciones, a veces diferentes entre sí, incluso simultáneamente. No hay especializaciones para una u otra boda. El organizador de la boda debe ser capaz de ser camaleónico.

La carrera del organizador de bodas

Una vez que se aprendan las principales habilidades de este trabajo y se entienda cómo funciona, se podrá iniciar una verdadera carrera en el sector.

El punto de partida es siempre el más complicado, es decir, hay que empezar a buscar clientes. Cuando se acaba de empezar y aún no se tiene una reputación sólida, hay que depender mucho del marketing y la publicidad para atraer a nuevos clientes. Este paso puede ser desagradable a veces.

El arma más poderosa, en este tipo de negocio, es el boca a boca. Con el avance del tiempo, por tanto, se trabajará más y se perfeccionaran las técnicas, hasta llegar al punto de iniciar un negocio real, una empresa o una agencia, solo o con colaboradores.

¿Dónde trabaja un organizador de bodas?

A menudo, los organizadores de bodas más experimentados prefieren trabajar de forma independiente, aportando los conocimientos de forma privada. De esta forma, el beneficio vuelve a estar todo en manos del autónomo, que gestiona como cree conveniente los recursos, los clientes, las citas, etc. Está claro que hay que tener cierta "fama" en el sector para trabajar asiduamente en este campo y de esta manera, algo que no todo el mundo puede permitirse de inmediato.

Precisamente por ello, en algunas empresas y/o estructuras se decide contratar una figura similar. Se trata de hoteles, restaurantes u otros negocios que pueden beneficiarse de la presencia de un wedding planner en la plantilla. Al organizar fiestas de alcance, atraerían a nuevos clientes a estos fantásticos lugares, contribuyendo a la buena publicidad del local.

¿Cuánto se gana de wedding planner?

No es posible dar con certeza una cifra exacta a este tipo de servicio: depende mucho del tipo de ceremonia en sí, del lugar, del momento y también del periodo en el que tiene lugar.

Franquicia para organizadores de bodas

Las grandes empresas organizadoras de eventos ya han olfateado desde hace tiempo este negocio y promueven cursos de formación para futuros wedding planners, dotándoles de toda la profesionalidad necesaria para "construir el evento".

Esta misma práctica la llevan a cabo las empresas de catering y los lugares clásicos para las recepciones, como villas, hoteles, castillos y cortijos.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las exigencias de los novios no siempre son estándar, por lo que para una boda de cierto tamaño un buen organizador de bodas tendrá que establecer una red de profesionales y servicios que puedan satisfacer las demandas, incluso las más extravagantes, de la futura pareja.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un equipo español gana por primera vez la competición mundial Schneider Go Green 2021 Schneider Electric revela novedades en investigación&innovación IT para hacer frente al futuro digital Schneider Electric amplia Prisma y Spacial, con sistema SFP, para cuadros de distribución eléctrica en BT Salón de Bodas, Eventos & Catering Rascanya cumple 50 años ¿Qué puede hacer un decorador de jardines?, por Viveros FLORAMA