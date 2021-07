De poco más de 200 naciones que conforman el mundo, 194 rechazan las leyes eutanásicas como la española. Por eso es especialmente interesante la iniciativa de Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad con su campaña “¿Quién quiere morir? No al drama de la eutanasia”.

En esta propuesta de movilización social han reunido a médicos, investigadores, juristas, académicos, expolíticos y artistas para decir no al drama de la eutanasia, que no es la solución al sufrimiento, sino parte del problema. Una sociedad desarrollada es una sociedad de cuidados, no de soluciones letales.