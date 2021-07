Amo a mi país

Mi país es bello, lleno de tradiciones, cultura, folklore, historia, gastronomía, música, escritores, poetas, pintores, muralistas, mujeres hermosas, cuentos, leyendas, grandes logros, gente bella y amable, riquezas naturales y mucho más. Cosas malas también pero ¿en qué país no las hay? Yo no elegí mi nacionalidad ni tengo responsabilidad en las cosas que pasaron en el pasado. Por la misma razón, no habría motivo para sentirse orgulloso de las cosas buenas del presente.

Voy por la vida tratando de no avergonzarme de lo que hago, ni de provocar vergüenza en los demás. Yo soy un representante de mi país y debo ser ejemplo cuando salgo a otro país para evitar que hablen mal de España. Ni vergüenza ni orgullo. Yo no elegí nacer y vivir en España, simplemente fue algo que sucedió por casualidad. ¿Me puedo sentir orgulloso de otro español por sus logros y contribuciones al mundo? Absolutamente, al igual que me puedo sentir orgulloso de un alemán o francés por contribuir a mejorar la humanidad.

De la misma manera, que otros de mi misma nacionalidad trasciendan internacionalmente por sus actos oscuros no tiene porqué salpicar mi integridad, siento vergüenza por ellos, no por mi país. Eso sí, cuando juega España contra otro país, prefiero que gane España.