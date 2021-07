La pandemia y la sociedad actual Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

viernes, 2 de julio de 2021, 12:26 h (CET) Tenemos que detenernos y reflexionar, es de una importancia vital. Y nos preguntamos ¿Es natural que se hayan destruido millones de familias por el divorcio? ¿Es natural que el aborto que es un crimen abominable sea un derecho? ¿Es natural que se considere “matrimonio” y con el derecho de adoptar hijos dos personas del mismo sexo? ¿Es natural que la persona pueda cambiar y ser hombre o mujer como prefiera? ¿Es natural que se propague con total inmunidad una pornografía que destruye a la juventud? Todos hemos sido jóvenes ¿Es natural que los fines de semana una inmensa mayoría de jóvenes se pasen las noches del fin de semana emborrachándose, drogándose, fornicando, etc.?

Podríamos continuar con una lista innumerable de aberraciones antihumanas que se propagan por todo el mundo. Se ha formado una sociedad con el libertinaje más asombroso que hayan presenciado los siglos y aquí nadie se inmuta. ¿Va a permitir Dios que el hombre destruya la obra que el fundó por el Amor?

A todos estos males tenemos que añadir la desacralización de la Iglesia Católica, sobre todo de la Divina Eucaristía, por que Cristo no murió en la cruz para librarnos del hambre sino del pecado. No podemos cambiar por nosotros mismos el mundo, pero sí mantenernos firmes en la Fe por muchas artimañas que promueva Satanás, con la certeza de que alcanzaremos la felicidad eterna junto a Dios en el cielo, que para eso Dios nos creó a su imagen y semejanza.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

