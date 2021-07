Houslitas se convierte en la primera opción en España para vender una casa sin comisiones Emprendedores de Hoy

viernes, 2 de julio de 2021, 11:10 h (CET)

El método de venta de inmuebles creado por la empresa española Houslitas es eficaz para negociar entre particulares de manera rápida. Esto es posible a través de una plataforma online que garantiza atención de primera, además de asesoría durante todo el proceso, solo pagando una tarifa plana de 29,90 euros al mes, sin comisiones ni permanencias.

Para quienes deseen vender casa sin comisiones, desde cualquier localidad del país, y conseguir un ahorro considerable, Houslitas es la mejor opción. Los interesados en las ventajas que brinda esta innovadora firma inmobiliaria pueden acceder desde la web a toda la información necesaria para incorporarse a un procedimiento de trabajo online, que le demandará un mínimo esfuerzo frente a las mejores ganancias posibles.

¿Cómo funciona el método Houslitas para vender casa sin comisiones? El director de la empresa, Juanjo Sanz, explica que una vez adquirido el servicio, los profesionales inmobiliarios se activan para gestionar la venta de particular a particular, iniciando con el servicio opcional de fotografía profesional de la propiedad y un estudio de los precios de venta en la zona donde está ubicada, con el fin de establecer una estrategia, en la que el cliente siempre será quien fije el precio.

Seguidamente, Houslitas anuncia el inmueble en 100 portales inmobiliarios de España y más de 30 países, en varios idiomas, asegurando el posicionamiento del aviso entre los primeros lugares de cada site. Una vez comiencen a llegar las solicitudes, la empresa se encarga de responder las llamadas en nombre del cliente, filtrar los potenciales compradores y acordar las visitas a la propiedad, siempre con la presencia del propietario.

Gestoría integral hasta el cierre de la venta El acompañamiento de los gestores inmobiliarios de Houslitas incluye la búsqueda de financiamiento para el comprador, así como la elaboración del contrato de compra-venta. Una vez que las partes hayan avanzado hasta la fase final de la negociación, la agencia preparará toda la documentación necesaria para la firma en la notaría, ofreciendo el servicio adicional de la presencia del asesor en el lugar.

El cofundador de Houslitas, Diego Martínez, destaca que los clientes disponen de un área privada en la plataforma online, desde donde pueden hacer seguimiento de la venta de su inmueble las 24 horas. Además, dispondrán de un calendario de visitas con recordatorios y muchas otras herramientas.

El compromiso de los líderes de esta innovadora empresa inmobiliaria es vender cada propiedad en menos de tres meses. Si esto no ocurre, la empresa ofrece el cuarto mes gratis. Esta medida resulta poco probable de ejecutar, ya que la venta llegará muy pronto, tal como lo aseguran Juanjo y Diego desde el portal web: “Houslitas es la manera más fácil y económica de vender una casa”.

