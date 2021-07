Táctica Legal: los abogados en Valencia más confiables para recuperar la solvencia económica Emprendedores de Hoy

Es imprescindible emprender acciones inmediatas en el camino de la recuperación financiera para que las deudas, la pérdida del patrimonio y otros problemas económicos no se conviertan en una imparable secuencia de pasos hacia la quiebra total.

El despacho de abogados en Valencia, Táctica Legal, garantiza el acompañamiento en este objetivo, tanto a empresarios y comercios, como a particulares, para triunfar sobre cualquier situación difícil buscando soluciones estratégicas, con inteligencia y sabiduría.

¿Cómo funciona la asesoría de los especialistas de Táctica Legal? Una vez que el cliente contacte a los profesionales de Táctica Legal, sea a través de la página web o vía telefónica, se activa un mecanismo de apoyo tan eficiente como personalizado que inicia con el análisis de la situación, partiendo de la información detallada que debe suministrar la parte contratante. De esta manera, abogados y economistas podrán definir las posibles líneas de actuación, como acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, a un concurso de acreedores, entre otras.

La negociación con los acreedores es el siguiente paso antes de iniciar cualquier proceso legal para buscar la solvencia del cliente. En caso de que la otra parte no desee negociar, Táctica Legal activará los mecanismos más convenientes del ordenamiento jurídico nacional para apoyar a quien solicitó sus servicios.

¿En qué se basa la política de honorarios de este despacho? Cómo líder del despacho, Eduardo Goig Alique destaca: “Desde nuestros inicios, nos hemos dedicado a resolver situaciones de impago de nuestros clientes, tanto acreedores como deudores, consiguiendo acuerdos muy ventajosos para ellos. Durante la crisis de 2007 nos dimos cuenta de que el principal problema de nuestros clientes no eran sus deudas, sino su propia supervivencia y su futuro. Por ello, nuestro trabajo está enfocado en dos objetivos, el primero, resolver la situación de insolvencia, y el segundo de los objetivos es ayudar a los clientes para que pudieran reiniciar su actividad comercial o empresarial”.

Una política de honoraros respetuosa y transparente ha sido una de las claves para que Táctica Legal se haya convertido en uno de los equipos de abogados más confiables del país. En este sentido, el cliente siempre contará con un presupuesto definido desde el principio, sin sorpresas.

Procesos exitosos en ciudades como Valencia, Murcia, Albacete y Madrid, dan cuenta de la vocación de este despacho de profesionales dedicados a devolver la estabilidad de sus clientes, trabajando con ética.

Una trayectoria de 25 años, más de 2.000 clientes satisfechos y 1.169 casos resueltos avalan el excelente desempeño del abogado Goig Alique junto con su equipo de profesionales altamente capacitados para negociar con los acreedores de sus clientes, liberarlos de sus deudas y ayudarlos a empezar de nuevo en el mundo de los negocios.

