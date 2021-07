Préstamos para empresas: la solución para devolver el préstamo ICO con Prestamo Capital Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de junio de 2021, 14:09 h (CET)

Prestamo Capital ofrece distintas formas de financiación ajustadas a las necesidades específicas de cada cliente. Su servicio principal es préstamos para empresas porque por diferentes razones, las empresas pueden llegar a necesitar de liquidez rápidamente. Esta compañía se caracteriza por ofrecer soluciones personalizadas, tomando en cuenta que cada cliente es diferente. Esta es su gran diferencia con respecto a las instituciones bancarias.

Sus servicios se ofrecen a todo tipo de empresas para que puedan tener acceso a sus préstamos. Por ejemplo, cómo alternativa a antes de hacer un concurso de acreedores o para aquellos negocios que no pueden devolver los préstamos ICO (recibidos durante la pandemia) y ahora necesitan una última ayuda para recuperarse.

¿Cómo hacer frente a la crisis del COVID-19 con préstamos para empresas? Los préstamos para empresas que ofrece Prestamo Capital están disponibles tanto para las que cuentan con establecimientos físicos, como también para empresas online. Estos préstamos pueden significar la solución financiera que necesiten, para poder realizar proyectos, alcanzar objetivos o hacer crecer su negocio.

Uno de los préstamos más solicitados por los clientes en Prestamo Capital son los referentes para hacer frente a los créditos con aval público del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una de las principales fuentes de financiación durante la crisis por el COVID-19. Muchas pymes han solicitado este crédito para salvar sus negocios y ahora necesitan ayuda para devolverlo. Prestamo Capital les ofrece solución y esta es la principal ventaja respecto las entidades bancarias, las cuales no ofrecen alternativas. El riesgo de impago es elevado y las empresas necesitan financiación para revertir la situación.

Contar con los préstamos de esta compañía, ofrece ventajas que no se encuentran en las entidades financieras tradicionales. Entre estos beneficios, se puede mencionar el acceso a la liquidez urgente. De manera que la empresa cliente podrá contar rápidamente al dinero que necesite, sin papeleos ni largas esperas. Su equipo de profesionales serán los encargados de realizar las gestiones necesarias en menos de 24 horas. Otra de las ventajas de sus préstamos para empresas, es que no hace falta un aval para poder acceder a la financiación. Solamente es necesario contar con un inmueble a nombre del solicitante y con eso será suficiente. Además, durante todo el proceso, habrá un gestor disponible para dar asistencia personalizada y resolver todas las dudas del usuario.

Además, con Prestamo Capital hay siempre una financiación ideal, personalizada y ajustada a las necesidades de cualquier tipo de empresa. De esta manera podrán hacer crecer su negocio y resolver cualquier problema de tipo financiero, rápida y eficazmente.

