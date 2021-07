Luz de Jade: ¿Qué trata la kinesiología Alcorcón? Emprendedores de Hoy

El tratamiento del desequilibrio corporal se puede mejorar con terapias alternativas como la kinesiología Alcorcón. Cada día surgen diferentes alternativas para mejorar las condiciones del organismo y ofrecer una vida de calidad, minimizando los dolores, corrigiendo patrones de cuidado o previniendo enfermedades en el campo de la salud.

El centro terapéutico Luz de Jade la desarrolla con resultados satisfactorios en la recuperación del paciente.

La kinesiología como solución a los distintos problemas de los músculos La kinesiología es una de las terapias más demandadas en el centro terapéutico Luz de Jade, debido al bienestar que brinda, señalan Olga Cerrato y Miguel Ángel Ruiz, especialistas en reflexología podal, shiatsu y quiromasaje.

La kinesiología es una terapia natural que evalúa la respuesta de los músculos para detectar desequilibrios en el organismo y prevenir trastornos o corregirlos. Es eficaz para disminuir los niveles de estrés y ansiedad, mejorar el tono muscular, corregir posturas corporales y problemas de coordinación y motricidad. Además, aumenta la oxigenación de la musculatura y puede ser una buena terapia para quienes sienten con frecuencia fatiga y apatía. Es ideal para después de realizar cualquier tipo de actividad física, ya que es un complemento que colabora con la rápida y correcta recuperación muscular.

Una mente sana y un cuerpo sano Este tipo de terapia alternativa se enfoca en la interacción cuerpo-mente, por lo que no solo se basa en el movimiento físico, sino también en la atención psicológica que permite al paciente aflorar las emociones que puedan estar afectando a su motricidad.

Evalúa el tono muscular y los movimientos de la persona, con el objetivo de identificar en qué zona del cuerpo se encuentra el problema que produce un desequilibrio al paciente, influyendo negativamente sobre su bienestar físico o emocional. Al iniciar la sesión de kinesiología, se somete al paciente a un test muscular para valorar su estado de salud con relación al estado de su sistema muscular. Esta evaluación trata de determinar la causa física, emocional o química que ha desencadenado el desequilibrio muscular.

Suele suceder que un paciente con dolor de espalda crónico también podría sufrir de depresión, mientras que una persona con ansiedad puede desarrollar problemas digestivos. Es decir, cuando el cuerpo está desequilibrado, la energía del bienestar no fluye y puede conducir a tener una mala salud. Las pruebas musculares determinan dónde se encuentra el desequilibrio para tratarlo.

El diagnóstico sugiere una serie de terapias y disciplinas complementarias que pueden ayudar al paciente a corregir los problemas menores de salud que, eventualmente, podrían llevar a problemas más complicados.

