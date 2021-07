Despertar al futuro: coaching profesional en las organizaciones por HEBA Global Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de julio de 2021, 18:35 h (CET)

El coaching profesional en las organizaciones permite a los individuos conocerse en profundidad para aumentar su rendimiento, no solo profesional, sino personal y se ha convertido en una de las estrategias más utilizadas en las empresas.

En este sentido, HEBA es consultoría y promotora de la Red Global de Desarrollo Humano, creada por Cristina López y Stela Izquierdo (CEOs y fundadoras), que analiza las necesidades de las empresas y aporta soluciones a través de la educación ejecutiva y el coaching profesional. Dentro de este último, HEBA cuenta con el programa formativo Experto en Coaching Integral (ECI)

Coaching profesional para las organizaciones HEBA Global cuenta con varios programas acreditados por la International Coach Federation de coaching profesional, entre ellos, el programa formativo Experto en Coaching Integral (ECI) y el Máster Coach & Organisational Mentor (MCOM). Ambos programas están dirigidos a aquellos líderes de cualquier organización o empresa que aspiran a desarrollar su talento desde la excelencia y la innovación. Se busca adquirir una mirada de ”líder inclusivo” y trabajar los desafíos humanos de los clientes mediante soluciones personalizadas.

En ambos programas formativos se integran las principales tendencias del Coaching Ontológico, Americano y Humanista y se entrenan las competencias a través de la metodología HELASTRIC (las siglas de humildad, esencialidad, liderazgo, análisis, sensibilidad, talento, reflexión, intuición y creatividad) con el fin de convertir las organizaciones en estructuras hiperhumanas, donde las personas y sus habilidades sean el centro para progresar.

Beneficios del programa ECI Es un programa acreditado por la International Coaching Federation donde se aprenden a integrar recursos y herramientas que facilitan el uso y la aplicación del coaching en distintas áreas (personal, educacional, profesional…). Gracias a esta formación, el ”líder inclusivo” aprende a motivar a los equipos, desarrolla las soft skills y sabe mejorar la comunicación y la productividad de la organización. Se adquieren capacidades de liderazgo inclusivo desde una visión profundamente humana.

A través de la metodología propia Helastric, de HEBA Global, se desarrolla la formación de manera grupal en dos niveles. El primer nivel (ACSTH) con 140 horas totales de formación (110 horas de interacción directa y 30 horas de ongoing)y un segundo nivel (ACTP) con 150 horas totales de formación (120 horas de interacción directa y 30 de ongoing).

En ese sentido, la misión de HEBA Global es ayudar a evolucionar a las personas, con base en el autoconocimiento, para que de esa forma sean más libres y provoquen la capacidad de cambio en los demás.

Para HEBA Global, las transformaciones de las compañías fallan porque no se abordan desde la evolución del comportamiento humano, sino que toman en consideración aspectos tecnológicos o basados en el mercado. Este es el motivo por el que esta consultoría ofrece una solución para abordar de manera eficaz cualquier transformación que requiera una organización.

Si la empresa está pasando por un proceso de transformación o quiere adaptarse a los nuevos desafíos de la sociedad, es importante contar con asesoría profesional para enfrentarlos. En ese sentido, HEBA Global es la solución.

