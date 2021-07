ANCED celebra su 48º Asamblea General Ordinaria con el marketing y las ayudas europeas como protagonistas Comunicae

jueves, 1 de julio de 2021, 16:02 h (CET) La Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia ANCED mira al futuro con optimismo en su 48 Asamblea en la que, además, se distinguió a D. Jorge Azcárate como Presidente de Honor Ayer, 30 de junio, tuvo lugar la 48 Asamblea General Ordinaria de Anced, el encuentro anual que sirve para hacer balance del año, pero también como punto de encuentro para sus socios en un curso marcado por la pandemia, pero en el que la formación a distancia ha sido protagonista absoluta en el mundo de la educación. La asamblea que se ha celebrado por primera vez de manera híbrida o mixta, tuvo su encuentro presencial en el Club Financiero Génova, situado en la capital de España.

Previamente a la Asamblea tuvo lugar una pequeña Jornada, con la participación de dos ponentes de primer nivel que abordaron cuestiones esenciales para el futuro inmediato de la formación a distancia. En primer lugar, intervino Isabel de la Vega, Head of Marketing ThePowerMBA, para hablar de “La Mentira del Marketing Digital”. De la Vega recomendó a asociados de ANCED poner el foco en resolver los problemas de los clientes y en buscar la diferenciación en un entorno tan competitivo como el que vive el mundo de la formación. En segundo lugar, intervino Paloma Baena, directora de Unidad Next Generation LLYC, en la que ofreció importantes pistas para la obtención de ayudas europeas y que en España se articularán en torno al El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el presidente del Gobierno el pasado mes de abril. Estas ayudas suponen una buena oportunidad para el sector, pues apuestan, entre otro buen número de propuestas, por "incrementar la cooperación entre los sectores educativo y empresarial con vistas a mejorar las capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral, especialmente en el ámbito de las TIC".

Posteriormente, y tras un breve descanso, se inició la Asamblea propiamente dicha que finalizó en la entrega por parte del actual presidente D. Arturo de las Heras, de la Mención Honorífica como presidente de Honor a D. Jorge Azcárate, anterior presidente de ANCED, desde 2003 a 2019, y director de la empresa CCC.

