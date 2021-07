Formación digital, mejora de soft skills y descanso, 3 actividades que no pueden faltar este verano Comunicae

jueves, 1 de julio de 2021, 16:18 h (CET) The Valley arroja luz sobre cómo mejorar el perfil profesional aprovechando la tecnología y el periodo estival para ser relevante de cara a la búsqueda de empleo con la "vuelta al cole" Tras un año marcado por el impacto de la pandemia y las restricciones, la temporada estival de 2021 se presenta como el momento ideal para formarse y crecer tanto a nivel personal como profesional, además de descansar y desconectar aprovechando las ventajas de la digitalización que permite acceder a -casi- cualquier tipo de contenido desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar.

En este sentido, existen diversas aplicaciones y herramientas tecnológicas que facilitan tareas que los profesionales deben incluir en su checklist de cosas por hacer a lo largo del verano para potenciar sus perfiles profesionales y sus campos de empleabilidad. Entre ellas, desde The Valley recomiendan: formarse en disciplinas de negocio digital para contar con las capacidades y conocimientos digitales que exige el nuevo panorama laboral; mejorar las soft skills, habilidades blandas cada vez más demandadas por las empresas; y desconectar y descansar a través de actividades como el yoga o el mindfulness.

De cara a septiembre y el último trimestre del año, se prevé que haya un acelerón en el mercado laboral y cierta normalidad en el ritmo de contrataciones. Ante este panorama, los profesionales que se presenten con los perfiles más completos serán los más relevantes para las empresas que buscan reclutar talento. Entre aquellos con más auge se incluyen los especialistas en marketing o negocios digitales y expertos en Growth Hacking, Ecommerce y metodologías agile.

Así, la recomendación es que se aproveche el tiempo para realizar prácticas que ayuden a potenciar el perfil profesional para ser relevantes en el nuevo panorama laboral y la reactivación del mercado laboral, además de fortalecer el bienestar del cuerpo y la mente, algo que también influye en el desempeño diario de los profesionales. En este sentido, los expertos de The Valley cuentan algunas actividades que se pueden realizar para cumplir estos objetivos, y cómo la tecnología puede facilitarlas:

Formarse en competencias digitales para actualizarse de cara a la reactivación laboral en septiembre: para muchos la formación es un objetivo personal o profesional, y gracias a la amplia oferta de programas online y especializados, esta tarea se ha vuelto más fácil. Y es que la educación a distancia ha experimentado un importante crecimiento y avance en el último año, dando grandes pasos en su transformación digital y ofreciendo la posibilidad de adquirir conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin necesidad de renunciar a los viajes estivales. En este sentido, los expertos indican que la clave está en la formación digital y en disciplinas específicas con las que los profesionales puedan obtener el expertise necesario para satisfacer las demandas laborales, y que, además, son las que ayudarán a los profesionales a destacar de cara a la búsqueda de empleo con la reactivación del mercado laboral en septiembre, mes en el que muchos aprovechan la “vuelta al cole” para cambiar de empleo o buscar un ascenso. Ejemplo de ello es el Master Fundamentals in Digital Business Summer Edition de The Valley, un programa 100% online que ha sido específicamente creado para adquirir los principales aprendizajes de negocio digital en disciplinas como Digital Business, Growth Hacking, eCommerce o Soft Skills y metodologías agile. Todo esto a través de un formato innovador que permite formarse sin horarios, cuándo sea y donde sea según la conveniencia de cada persona. Una formación de verano sin sacrificar el verano.

Mejorar las soft skills, habilidades cada vez más demandadas en el mercado laboral: el nuevo entorno, incierto, vulnerable, complejo y cambiante ha puesto -más aún- en evidencia la importancia de que los profesionales cuenten no solo con los conocimientos técnicos requeridos para un puesto sino también con competencias y habilidades blandas o soft skills que son las que más valor aportan frente a las máquinas. Así, aptitudes como el pensamiento crítico, la creatividad para abordar nuevos retos, el liderazgo participativo, la gestión de la diversidad en un entorno cada vez más colaborativo, la inteligencia emocional en el modelo híbrido actual, la capacidad estratégica para liderar proyectos o la predisposición al cambio, son tan solo algunas de las soft skills o habilidades blandas que más destacan en el panorama laboral actual y que permitirán a los profesionales ser exitosos en este entorno.

Relajación y descanso, dos factores muy deseados y que aportan numerosos beneficios para la salud mental: la llegada del verano es deseada por muchos profesionales que, con la pandemia, han tenido sobrecargas mentales o laborales. En este sentido, y para liberar tensiones y estrés se pueden realizar diversas actividades desde cualquier lugar. Entre ellos, ejercicio al aire libre para liberar endorfinas o sesiones de yoga o mindfulness para aprender a gestionar las emociones y aprovechar el momento presente, que además traen diversos beneficios para el trabajo como pueden ser una mejor gestión de problemas o de toma de decisiones. La buena noticia es que actualmente existen diferentes aplicaciones móviles y herramientas que permiten acceder a una amplia gama de contenidos de todo tipo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.