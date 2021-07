El seguro de viaje, un esencial en la planificación de las vacaciones este verano incluso en España Comunicae

jueves, 1 de julio de 2021, 15:57 h (CET) Los posibles rebrotes de las variantes del virus o el temor a los cierres son las grandes razones para contratar. IATI Escapadas es el seguro de viaje COVID-19 que, además de cubrir gastos de asistencia médica, PCR, cuarentenas o repatriaciones, ofrece una cobertura de anulación en caso de positivo La Covid vuelve a marcar las vacaciones este verano. Un 77% de los españoles apostará por un destino nacional, mientras que un 12% elegirá uno internacional, principalmente europeo, y otro 12% combinará ambos, según el Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR). Pese al avance de la vacunación, lo que más quieren los usuarios es cubrir la atención médica, una cuarentena obligatoria en hotel, los gastos de cancelación y una posible repatriación si se cierran fronteras.

Las escapadas dentro de España ganarán por goleada, sobre todo Baleares y Canarias, seguidas por los viajes a destinos europeos que han sabido transmitir que son seguros, han puesto facilidades a la entrada de los turistas o tienen buenas conexiones aéreas, como Malta, Grecia, Portugal o Turquía. Los expertos coinciden en que este verano habrá muchas personas buscando aire libre y huyendo de aglomeraciones por los posibles rebrotes o cierres. “Este año, más que nunca, es importante contar con protección extra al viajar”, asegura Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.

Por segundo año consecutivo, el seguro de viaje se ha convertido en un esencial en la planificación de las vacaciones, apostilla Calzado, y ante tal demanda “se crearon nuevas coberturas o nuevos productos, como IATI Escapadas, el seguro de viaje COVID-19 para destinos cercanos”. La póliza incluye pruebas diagnósticas (PCR), transporte sanitario, asistencia médica, hospitalización, cuarentena y repatriación, además de cobertura de anulación en caso de positivo en Coronavirus en España, del propio asegurado, padres o hijos, si ello impide viajar en las fechas previstas.

IATI Escapadas es además un producto específico para diferentes tipos viajes que se pueden realizar este verano, como aquellos que viajan en autocaravanas o realizan roadtrips, cicloturistas o para los que se desplazan con sus mascotas, y es un producto económico: por menos de 6 euros se cubre una semana de vacaciones en España y por dos euros al día en Europa.

Asimismo, IATI Escapadas cubre de manera opcional la anulación del viaje por innumerables causas, entre ellas si la empresa abre un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) una vez que se hayan reservado las vacaciones (vuelos, hoteles, etc.). De esta forma se puede anular el viaje y recibir el reembolso de los gastos ocasionados. Por ejemplo, por menos de 1 euro extra al día se cubren 10 días de vacaciones en España y por 3 en Europa.

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada seguro contratado, a la Fundació Nen Déu, una entidad social que trabaja en Barcelona desde 1892 y se dedica a la educación y atención especializada de personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

