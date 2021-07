La empresa de geointeligencia de datos Inspide cierra una ronda pre-seed de 903.000€ Comunicae

jueves, 1 de julio de 2021, 14:46 h (CET) La entrada de capital permitirá a la compañía consolidar su plataforma B2B de inteligencia espacial y hacer crecer su negocio a nivel nacional e internacional La compañía tecnológica Inspide, especializada en geointeligencia de datos, ha cerrado una ronda pre-seed de 903.000€ en la que han participado los fondo de venture capital Invertidos y Athos Capital como leads investors, además de Archipelago Next y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) a través del programa INNVIERTE, reforzando la parte de financiación pública aportada por ENISA. Asimismo, la operación ha sido impulsada bajo la asesoría de ECIJA. Con esta entrada de capital, la compañía se propone reforzar su propuesta de valor y hacer crecer su negocio a nivel nacional e internacional.

En palabras de Juan José Cabrera García, CEO de Inspide: “Acogemos esta oportunidad con gran entusiasmo, ya que nos permitirá llevar a Inspide al siguiente nivel y provocar un verdadero tsunami en el ámbito de la inteligencia de datos que impactará en múltiples sectores. Portall, nuestro principal producto totalmente pionero, generará nuevas tendencias inéditas. Queremos ser pieza transversal catalizadora del cambio en sectores como el de la publicidad, la nueva movilidad, la venta directa o el sector inmobiliario. Asimismo, avanzaremos para posicionarnos como socio clave de nuestros clientes haciendo crecer su negocio en este contexto de recuperación económica, donde la capacidad de innovación de las empresas españolas será imprescindible.”

Con más de ocho años en el mercado, Inspide ofrece servicios SaaS (Software as a Service) de geointeligencia en tiempo real a entidades de primer nivel como Alsa o La Dirección General de Tráfico, a través de su área de Managed Services liderada por José Gómez Castaño. En 2015, desarrolló Phii, la primera Plataforma de Seguridad Vial colaborativa, y poco tiempo después, en UTE junto a otras dos empresas, fue adjudicataria de la primera Plataforma de Vehículo Conectado del mundo, DGT 3.0.

Sin embargo, 2021 será un punto de inflexión en su trayectoria, pues lanza ahora al mercado Portall, una tecnología de inteligencia geoespacial que permite a las empresas acceder a información inédita con una precisión espacial nunca antes desarrollada.

Hasta ahora el 99% de los datos geo del mercado mundial no tenían la precisión necesaria para identificar, por ejemplo, una visita a una tienda. Esta tecnología es capaz de convertir el dato en información accionable para las empresas con una resolución equiparable a la de un GPS. Así, Inspide puede proporcionar a sus clientes información agregada con gran nivel de detalle sobre comportamientos humanos, tanto en entornos digitales como físicos, ofreciendo una visión integrada del consumidor y sobre su interacción con el resto del contexto espacial.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.