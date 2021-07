Opera lanza el primer navegador alternativo optimizado para Chromebooks Comunicae

jueves, 1 de julio de 2021, 14:46 h (CET) Incluye funcionalidades únicas como servicios de mensajería incorporados, VPN integrada gratuita e ilimitada, bloqueo de anuncios y bloqueo de rastreadores, entre otras La compañía tecnológica Opera ha presentado un nuevo navegador para Chrome OS que ofrece características únicas hasta ahora no disponibles en esta plataforma, incluida una VPN gratuita, ilimitada y sin registro, servicios de mensajería integrados, gestor de anuncios y de diálogos de cookies y cinco opciones para modificar el color.

Con 30 millones de Chromebooks vendidos en 2020 y unas previsiones de ventas de otros 40 millones para 2021, Chrome OS se ha convertido en el sistema operativo elegido por muchos, gracias a la comodidad que ofrece tanto para trabajar como para el estudio. La distribución de Chromebook creció un 276% en el primer trimestre de 2021, alcanzando un máximo histórico de 12 millones de unidades en este período.

Pese a su creciente popularidad, los dispositivos Chromebooks carecían hasta ahora de una opción de navegador distinto a Chrome que contara con todas las funciones optimizadas específicamente para estos dispositivos.

Según un estudio realizado por Opera, los usuarios prefieren utilizar más de un navegador, y a cada uno le dan un uso diferente. Por ejemplo, uno para asuntos relacionados con el trabajo y el otro para necesidades personales y su tiempo libre. Al convertirse en el primer navegador alternativo optimizado para Chromebook, Opera les da esa opción.

"Los Chromebooks, con su interfaz fácil de usar y sus pantallas táctiles, son dispositivos excelentes para cubrir las actividades del día a día. Por eso decidimos que ya era hora de que sus usuarios tuvieran acceso a un excelente navegador alternativo con un conjunto de características únicas, que les resultaran útiles y divertidas" explica Stefan Stjernelund, gerente de producto de Opera para Android.

Las características únicas de Opera ya están disponibles en Chrome OS

Opera para Chrome OS incluye un conjunto de funcionalidades únicas, como servicios de mensajería incorporados, una VPN integrada gratuita e ilimitada, bloqueo de anuncios y bloqueo de rastreadores, gestión simplificada de los diálogos de cookies relacionadas con la protección de datos, y una criptocartera incorporada.

El navegador Opera también hace que navegar por la web en Chromebooks sea más colorido gracias a un conjunto de cinco temas de color, disponibles en los modos claro y oscuro.

Los noctámbulos aficionados a Netflix, los lectores nocturnos y los adictos al trabajo estarán encantados de descubrir que Opera cuenta con una versión más relajante para sus ojos. El modo especial para la noche de este navegador protege a los usuarios de Chromebook del resplandor de la luz azul que interrumpe los patrones de sueño y, al disminuir la luminosidad, evita molestias si hay alguien cerca durmiendo.

La mejor experiencia en navegación portátil

Para hacer que la navegación en Chromebook sea lo más fácil, rápida y liviana posible, Opera para Chromebook se basa en el navegador Opera para Android con optimizaciones personalizadas que ofrecen una experiencia mejor y más completa en dispositivos portátiles, al tiempo que se mantienen todas sus características únicas: por ejemplo, se puede seguir usando el ratón y el teclado, los métodos abreviados de teclado como Ctrl + T para abrir una nueva pestaña y Ctrl + L para enfocar la barra de direcciones.

Opera para Chromebook se puede sincronizar a la perfección con otros navegadores Opera, tanto en ordenadores de sobremesa, como en teléfonos Android o iOS. Basta con habilitar la función Flow y escanear el código QR. Se crea un chat cifrado personal de extremo a extremo con el que el usuario puede tomar notas, almacenar imágenes y archivos pequeños, o guardar enlaces para verlos luego en cualquiera de sus dispositivos con Opera.

WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter y Facebook Messenger incorporados

Opera no sería Opera si no tuviera acceso instantáneo a los servicios de mensajería más populares, y es el único navegador que ofrece esta funcionalidad en Chromebooks. Permite chatear con amigos y compañeros de trabajo o revisar Instagram y Twitter sin tener que interrumpir la navegación o buscar el teléfono. Todos los servicios de mensajería están al alcance del usuario.

El navegador Opera es el navegador principal para millones de personas en todo el mundo, y esta versión completa su ecosistema, haciendo que esté disponible en los principales sistemas operativos: Windows, Mac, Linux, Android, iOS y ahora Chrome OS.

