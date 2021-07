El estudio de arquitectura de Fran Silvestre firma las nuevas NIU Houses de construcción sistematizada Comunicae

jueves, 1 de julio de 2021, 14:05 h (CET) NIU Houses, un proyecto pionero en España enfocado a la construcción de viviendas mediante la sistematización de los procesos constructivos, está llamado a revolucionar los sistemas de edificación tradicionales, mediante la introducción de técnicas de construcción con un elevado componente de innovación y diseño que marcan el futuro de la arquitectura Surge de la alianza entre el fondo de inversión Stator Management con Fran Silvestre Arquitectos. Juntos han creado NIU Houses para dar una respuesta global a los procesos de arquitectura y construcción mediante el diseño de un nuevo sistema para ejecutar la edificación de la manera más eficiente. La inversión prevista, incluyendo un espacio expositivo de 20.000 m2 en Valencia que se inaugurará en el 2022, alcanza los 10 millones de euros. La compañía baraja esa fecha para comercializar las primeras viviendas.

Fran Silvestre señala que el enfoque propio de apuesta por el diseño y la precisión en los procesos hace de NIU Houses un proyecto absolutamente singular en el que se integran todas las fases de la construcción de una vivienda de diseño: desde el proyecto arquitectónico del estudio Fran Silvestre Arquitectos hasta el de interiorismo, que en este caso corre a cargo de Alfaro Hofmann. “La sistematización rigurosa de todas las operaciones que abarca este proceso integral garantiza el éxito en la materialización de nuestras casas” añade.

Una de las ventajas del nuevo sistema es que las piezas ya vienen diseñadas y construidas y se ensamblan in situ, “se producen off side con mucha precisión -explica el arquitecto- y se montan sobre el terreno de forma rápida y con las mayores garantías de calidad”.

El compromiso con el medioambiente y la creación de espacios saludables para vivir es otra de las claves de este proyecto, “estas ideas han sido un motor durante todo el proceso de diseño de nuestras viviendas”. Fran Silvestre habla de un concepto global de sostenibilidad entendida como tradición innovada, en el que se contempla la eficiencia global del proyecto.

Así, todas las viviendas están diseñadas para que tengan el mínimo consumo energético y cuentan con sistemas de generación de energía renovable. Por ello, desde el proceso de fabricación de la casa donde la huella de carbono se reduce al mínimo, hasta en su vida posterior, donde la elección de materiales naturales facilita su posible reciclaje, existe una actitud comprometida para garantizar el mínimo impacto medioambiental.

La tecnología es un activo de las casas NIU, que pueden ser controladas desde un smartphone o Tablet a través de una app como mediante los sistemas de control de voz. El usuario podrá controlar aspectos como la iluminación, la climatización, la televisión, el riego o el sistema de limpieza de la piscina, entre otros.

Actualmente se presentan 8 tipologías de casas NIU que pueden personalizarse para abarcar diferentes necesidades de público -todas ellas de tipo unifamiliar con piscina-, el arquitecto explica que se ha comenzado “con esta serie de tipologías, pero nuestro objetivo es ampliar el catálogo para adaptarnos a cualquier situación”.

La clave para ello reside en las economías de escala con las que trabaja el proyecto, permitiendo ajustar los precios proporcionando un presupuesto cerrado al comprador sin desviaciones finales y con unos plazos de entrega reducidos fijados en cuatro meses desde la fecha de compra.

