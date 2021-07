La popularidad de Ortiz & Reed aumenta tras el lanzamiento de los últimos modelos expuestos Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de junio de 2021, 11:01 h (CET)

Desde la ciudad de Linares, la tradición milenaria confluye en las manos de verdaderos maestros artesanos quienes elaboran mocasines, botas, calzado de vestir y complementos mediante un proceso totalmente manual, como el paso central de un sistema que comienza con el diseño de cada modelo, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de los clientes. La elegancia, durabilidad y buen acabado del calzado Ortiz & Reed han adquirido más popularidad entre los clientes de todo el mundo, después del lanzamiento de los últimos modelos de 2021.

El mejor estilo moderno y popular en el verano Una de las marcas más reconocidas de calzado para hombres en España destaca en su catálogo algunos modelos nuevos para estrenar este verano, perfectas para cualquier ocasión informal, como el modelo Sibon-Bosco, un mocasín de ante 100% piel de vacuno en color verde, con cordones marrones en contraste, horma redondeada y acabado suave, que no pasarán desapercibidos en esta época de tonos vibrantes, sol y relax. Otro de los mocasines de ante muy solicitados entre los fieles consumidores de la marca Ortiz & Reed son las referencias Solac Marrón, de pala liza, forro suave, horma cuadrada y un elegante aplique metálico; y el Sitman Fuego, en ante rojo, imprescindible en una propuesta “Made in Spain”.

Con el mismo aire estival, la firma Ortiz & Reed también resalta entre las referencias más populares su creación Dapoles-Marrón, un mocasín de piel con borlas y horma redondeada que combina con la ropa más top de esta temporada. Como los complementos más buscados del año, la casa artesana presenta los cinturones de piel negros B-Veser y B-Boxmillion, con acabado a mano, además del B-Siviret Granate, en piel estilo ante, color burdeos. La mayoría de su calzado lleva su cinturón a juego, cosa que pocas firmas tienen en su catálogo.

Lo clásico, siempre de moda Como producto estrella, la empresa destaca sus zapatos atemporales clásicos de piel, cosidos y tintados a mano que conjugan la tradición y los mejores materiales para ser verdaderas “joyas del vestir”. Tienen dentro de sus colecciones calzado con cosido Goodyear Welt, que se establece como una garantía de durabilidad, buen soporte y comodidad en cualquiera de los modelos disponibles, como el famoso Goborla negro, de horma estándar y con cordones.

El arte de vestir a los hombres de éxito encuentra su mejor aliado en Ortiz & Reed, una marca que desde 1969 acompaña a los caballeros españoles y de toda Europa en su estilo elegante, distinguido, con una propuesta que cada vez crece por el reconocimiento del excelente trabajo artesano que realizan los más talentosos maestros desde el corazón de Andalucía.

