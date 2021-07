Cachopo: la demanda de este platillo aumenta en toda España

Un plato típico de la gastronomía asturiana es el cachopo y, en España, su demanda ha aumentado considerablemente. Por esta razón, para el sector hostelero es una inversión potencial, debido a su elaboración y a su comercialización.

En Kachopo King son especialistas en la elaboración de este plato. Además, le han dado un toque particular, utilizado ingredientes de la mejor calidad para ofrecerlo no solo a comensales, sino también a quienes quieran comercializarlo. Es decir, el sector hostelero puede beneficiarse de este producto y su calidad, ofreciéndolo en sus establecimientos y aprovechando su creciente popularidad.

Ingredientes locales y de calidad La historia del cachopo se remonta a principios del siglo XX y está íntimamente relacionada con Asturias, siendo uno de sus platos típicos. Durante la década de los 50, su comercialización se popularizó después de incorporarse progresivamente a las cartas de los restaurantes de entonces. El plato consiste en dos filetes de ternera, entre los que se coloca generalmente jamón serrano y queso. Posteriormente, es empanado y frito, resultando una comida crujiente y con diversidad de sabores. Durante los últimos años, su popularidad ha aumentado considerablemente, superando con creces la que tuvo a mediados del siglo pasado y Kachopo King ha sabido aprovecharla.

Esta es una empresa que no solo prepara cachopo asturiano con ingredientes 100% locales, sino que utiliza los de la mejor calidad. Ha mantenido la esencia de su preparación, pero dándole un toque personal que hace que su sabor y la experiencia al comerlos no se pueda igualar a la de otro lugar. Además, no solo los vende a los clientes finales, sino que los pone a disposición de los establecimientos que quieran hacerlo parte de su carta de comidas.

¿Qué servicios ofrece Kachopo King para el sector hostelero? Debido a la creciente popularidad del cachopo, quienes forman parte del sector hostelero pueden beneficiarse vendiendo el preparado por Kachopo King en sus establecimientos. Su receta cuenta con los mejores ingredientes de Asturias, además del toque único que aportan la calidad de la carne, el tipo de macerado, el empanado crujiente y más. Adicionalmente, la empresa se encarga de aportar sus servicios de marketing para que, de esta manera, el negocio de sus clientes pueda atraer a más comensales. También ofrece un sistema de pedidos automatizados y la posibilidad de subir el producto a su propia carta de delivery, entre otros servicios.

Kachopo King cuenta con el mejor servicio de envío para poder garantizar la llegada de la comida en las mejores condiciones. Gracias a la calidad del producto, sumado a la eficiencia del servicio, la compañía ha conseguido hacer llegar la esencia asturiana a cualquier lugar de España.