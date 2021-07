Tres de cada seis españoles desconocen como tratar el agua de su piscina, según el estudio de Flipr Comunicae

jueves, 1 de julio de 2021, 13:19 h (CET) El 81,9% de los españoles desconoce cómo tratar el agua de su piscina siguiendo los parámetros recomendados por organismos oficiales y profesionales. El 36% restante tiene nociones de cómo hacerlo, pero lo considera engorroso y prefiere contratar a una empresa externa para el mantenimiento de su piscina. El 54% desconoce como calcular el volumen de agua y la cantidad de desinfectante necesaria. Lo mismo ocurre con el procedimiento para medir el pH del agua La piscina propia puede dar muchos placeres durante el período estival, pero su mantenimiento requiere invertir tiempo en conocer acerca de su mantenimiento, así como invertir en productos como desinfectante, antialgas, reguladores de pH, etc. Según una encuesta realizada por Flipr, un dispositivo que permite controlar desde el móvil el estado del agua de la piscina, el 54,5% de los encuestados señalan que el mantenimiento de la piscina es muy difícil, por lo que prefieren contratar a una empresa externa para que se haga cargo de estas labores.

La mayoría de los españoles que son dueños de una piscina privada no sabe cómo mantener el agua limpia y, los que saben, admiten que es un proceso engorroso y que cometen errores al calcular el volumen de agua y las dosis de desinfectante.

La encuesta refleja también que un 36,4% señala que el mantenimiento de la piscina es engorroso, pero que lo hacen ellos mismos. Finalmente, para un 9,1%, estas labores les parecen fáciles y se encargan ellos mismos de llevarlas a cabo.

A su vez, un 81,9% de los dueños de piscina señala que no sabe calcular el volumen de agua de su piscina y la cantidad de desinfectante recomendada para ese volumen de agua. Y los que dicen tener conocimientos, admiten que comenten errores y ponen siempre más desinfectante del necesario. Por otra parte, solo el 18,2% afirma que sí sabe calcular el volumen de agua de su piscina y la cantidad de cloro para mantener el agua libre de gérmenes y bacterias.

Conocer el nivel de acidez del agua es otro de los problemas que suelen tener los dueños de piscina. Un pH muy ácido puede llegar a generar quemaduras en la piel. Por este motivo, es importante saber medirlo. Sin embargo, la encuesta reveló que el 45,5% no sabe medir el pH del agua y el otro 45,5% admite que sabe como hacerlo, pero que le parece un trabajo tedioso. Solo el 9,1% admite conocer cómo medir el pH de manera segura y fiel.

Conocer cuánto invierten en el mantenimiento de su piscina fue otro de su objetivos del estudio. El 63,6% de los españoles dueños de piscinas afirman que invierten entre 500 y 800 euros al año en el mantenimiento (compra de productos, agua o personas de mantenimiento). El 27,3% afirma que invierte entre 800 y 1500 euros y solo el 9,1% señaló invertir entre 200 y 500 euros. Cabe señalar que el estudio no tomó en cuenta el tamaño de las piscinas privadas.

La tecnología se presenta como un aliado de los dueños de piscinas para que puedan conocer en tiempo real el estado del agua. Mediante una aplicación móvil, dispositivos como Flipr permiten saber en todo momento la temperatura, nivel de desinfectante y pH. Además, otros complementos como Flipr Hub hacen posible programar y operar desde la propia aplicación móvil la bomba de filtrado o las iluminación de la piscina.

Preocupación de los dueños de piscinas frente al COVID19

Una de las principales preocupaciones de los dueños de piscinas particulares es evitar que la piscina pueda convertirse en fuente de contagios de coronavirus. La evaporación propia del calor del verano hace que el agua de la piscina pierda constantemente sus niveles adecuados de desinfectante y con ello la garantía de poder estar libre de virus y bacterias. Por este motivo, conocer en tiempo real el nivel de desinfectante del agua es clave para garantizar un uso sin riesgos de virus ni otras enfermedades.

Flipr garantiza la seguridad para la salud, ya que permite disfrutar de un agua limpia y con PH adecuado. Por lo general, las piscinas favorecen el desarrollo de bacterias. Un agua no suficientemente tratada puede generar trastornos digestivos, legionelosis y/o también infecciones cutáneas o viscerales. La clave para minimizar riesgos es mantener el agua bien desinfectada, pero sin sobredosis de desinfectante.

Sin embargo, para minimizar el riesgo de contraer el coronavirus al bañarse, sólo hay una solución: mantener el agua debidamente desinfectada y con un PH correcto. No importa si se utiliza el tratamiento con cloro, bromo o sal: lo que importa es tener cierta continuidad en la desinfección de la piscina. Flipr Start permite controlar la calidad del agua de baño en todo momento y actuar antes de que sea demasiado tarde. Gracias a sus análisis precisos y regulares (hasta 20 mediciones al día), Flipr Start hace posible controlar el nivel de desinfección, y asegurar un agua de baño saludable durante todo el año.

“La información es clave para reducir todo tipo de riesgos, no solo de virus, sino que también de otras enfermedades generadas por bacterias. Flipr permite a sus usuarios conocer en tiempo real el estado del agua de su piscina y tomar medidas en el momento oportuno para así disfrutar de la piscina sin riesgos”, señala Oriol Pérez, Responsable de Flipr para España.

La aplicación de Flipr está disponible para Android y iPhone en Apple Store IOS y Play Store para Android. Más información en la web del producto: https://es.goflipr.com/flipr-start/

Consejos para mantener la piscina libre de COVID19

Lo primordial es mantener el agua desinfectada en todo momento con los niveles óptimos de desinfectante y PH. Al mismo tiempo, es importante que la estructura de la piscina se encuentre sin daños como grietas o posibles fugas de agua. "Debemos asegurarnos de que la piscina se encuentre limpia ya que la suciedad se puede acumular en el vaso puede producir contagio".

Limpiar periódicamente tanto las paredes como el fondo con un limpiafondos es fundamental. Lo mejor es contar con un limpiafondos eléctrico que vaya manteniendo el fondo limpio de forma autónoma.

Se debe revisar y lavar de forma periódica el prefiltro de la bomba y los cestos de los skimmers. Éstos suelen acumular suciedad y bacterias si no se limpian periódicamente.

Se debe limpiar frecuentemente las palancas, escaleras y trampolines. Existen productos específicos para la desinfección, limpieza y abrillantado de estos elementos.

Llevando a cabo estos consejos se asegurará disfrutar de la piscina sin riesgos de contraer COVID19 u otra enfermedad.

Ahorro en los costes de mantenimiento

Flipr Start permite monitorizar en tiempo real el estado del agua y ahorrar hasta un 27% en costes de mantenimiento e insumos. Este pequeño delfín navega por la piscina enviando información en tiempo real a una aplicación móvil desde donde es posible visualizar todos los datos en tiempo real así como el registro histórico a través de un timeline diario con toda la información. Funciona con piscinas con métodos de desinfección con cloro, bromo, sal y Spas.

Está concebido para durar y resistir. Utiliza tecnología empleada en robótica submarina por lo que está pensado para vivir todo el año en la piscina.

Fiabilidad y comodidad

Flipr Start es un 89% más fiable que las tiras analíticas de test. Su aplicación otorga datos y consejos propios de la experiencia de un profesional del mantenimiento de piscinas. Flipr opera en Francia y otros países europeos desde 2016 y ya cuenta con más de 10 mil usuarios.

Metodología: estudio realizado entre los días 1 y 15 de junio a una muestra aleatoria de 450 dueños de piscinas de diferentes ciudades y localidades españolas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Wedding planner la profesión que ha resistido a la pandemia, por Imagina tu Boda Las albóndigas con colmenillas de Candela Restaurante, un manjar que degustar en el corazón de Chamartín Tres de cada seis españoles desconocen como tratar el agua de su piscina, según el estudio de Flipr Funko lanza Snapsies en España: el juguete coleccionable que fomenta la diversidad y la creatividad Las bebidas que van a triunfar este verano 2021 por TodoRon.es